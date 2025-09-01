Svetsare
2025-09-01
Om jobbet
Vi söker nu en svetsare (Mig / Mag / Tig / Laser) till Hughes Power System AB i Nättraby.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
I tjänsten ingår vanligt förekommande uppgifter som svetsare. Du ha ansvarar för svetsning enl. arbetsinstruktioner, ritningar samt ansvarig för kontroll och kvalitet av tillverkad produkt. Arbetstiden är dagtid.
Låter detta som en tjänst för dig så välkommen med din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor om tjänsten besvaras lämpligen på natalia.lee@hughespowersystem.com
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Produktion på Svetsavdelning omfattar självständigt arbete i normalt arbetstempo samt rotation mellan olika detaljer och med olika svetsmetoder inom svart eller rostfritt. Kantpressning och laserskärningen är en del av arbetsuppgifterna. Inom kort, så kommer vi att införa robot och lasersvetsning för att öka teknikhöjden i vår produktionskedja.
Återställa svetsade ytor, med borttagning av oxider samt slipning av dessa.
Förebyggande underhåll såsom städning invändigt/utvändigt ligger enligt schema och när tidsutrymme ges. Hämta / lämna material från lager med gaffeltruck i enlighet med aktuell produktionsplan.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har tekniskt gymnasium och erfarenhet från verkstadsindustrin, med inriktning svets. Inneha Mig/Mag/Tig svetsarprövning/ar som täcker det/de områden som operatören ska svetsa inom. Enligt SS-EN ISO gällande standard. Du har goda kunskaper i ritningsläsning.
Vidare är du en social, samarbetsvillig och strukturerad person som gillar att ta initiativ.
Vi ser gärna att tjejer söker tjänsten.www.hughespowersystem.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: natalia.lee@hughespowersystem.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "svetsare - kantpressare". Arbetsgivare Hughes Power System AB
(org.nr 556926-5068), https://hughespowersystem.com/
Handelsvägen 10 (visa karta
)
373 30 NÄTTRABY Jobbnummer
9486234