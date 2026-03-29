Svetsare

Hughes Power System AB / Svetsarjobb / Karlskrona
2026-03-29


Om jobbet
Vi söker nu en svetsare (Mig / Mag / Tig / Laser) till Hughes Power System AB i Nättraby, heltid eller deltid.

Om tjänsten
I tjänsten ingår vanligt förekommande uppgifter som svetsare. Du ha ansvarar för svetsning enl. arbetsinstruktioner, ritningar samt ansvarig för kontroll och kvalitet av tillverkad produkt. Arbetstiden är dagtid.
Låter detta som en tjänst för dig så välkommen med din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor om tjänsten besvaras lämpligen på natalia.lee@hughespowersystem.com
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Produktion på Svetsavdelning omfattar självständigt arbete i normalt arbetstempo samt rotation mellan olika detaljer och med olika svetsmetoder inom svart eller rostfritt.
Återställa svetsade ytor, med borttagning av oxider samt slipning av dessa.
Förebyggande underhåll såsom städning invändigt/utvändigt ligger enligt schema och när tidsutrymme ges. Hämta / lämna material från lager med gaffeltruck i enlighet med aktuell produktionsplan.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har tekniskt gymnasium och erfarenhet från verkstadsindustrin, med inriktning svets. Inneha Mig/Mag/Tig svetsarprövning/ar som täcker det/de områden som operatören ska svetsa inom. Enligt SS-EN ISO gällande standard. Du har goda kunskaper i ritningsläsning.
Vidare är du en social, samarbetsvillig och strukturerad person som gillar att ta initiativ.
www.hughespowersystem.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: natalia.lee@hughespowersystem.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "svetsare - kantpressare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hughes Power System AB (org.nr 556926-5068), https://hughespowersystem.com/
Handelsvägen 10 (visa karta)
373 30  NÄTTRABY

Jobbnummer
9825712

