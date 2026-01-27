Svetsarbetare till Eskilstuna
2026-01-27
Södergrens Metallindustri AB söker en skicklig svetsare till vår svetsavdelning i Eskilstuna. I denna roll kommer du att bli en central del av vårt team och arbeta med både MIG och TIG-svetsning i en modern och dynamisk produktionsmiljö.
Dina arbetsuppgifter:
Utföra MIG och TIG-svetsning av främst tunnplåt.
Arbeta utifrån ritningar och tekniska specifikationer för att säkerställa produktens kvalitet och funktionalitet.
Tolka och följa arbetsinstruktioner på svenska.
Kontrollera färdiga produkter enligt gällande kvalitetskrav.
Samarbeta effektivt med kollegor för att säkerställa en smidig produktionsprocess.
Delta aktivt i förbättringsarbeten för att optimera arbetsmetoder och produktionseffektivitet.
Kvalifikationer:
Minst 1 års erfarenhet av svetsning.
Svetslicens är ett krav.
Meriterande: erfarenhet av moderna affärssystem, truckkort och en gedigen verkstadsbakgrund.
Vi erbjuder:
En heltidsanställning med fast månadslön.
En positiv arbetsmiljö med fokus på gemenskap och professionell utveckling.
Läs mer om oss via https://sodergrens.se/
Ansökan:
Om du är intresserad av den här möjligheten, skicka gärna ditt CV och personliga brev till kontakt@sodergrens.se
- Tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller funderingar!
Sista ansökningsdatum är den 22/12-2025 - men vi intervjuar löpande.
Tillträde omgående efter överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: kontakt@sodergrens.se
https://sodergrens.se/kontakt/
Svista Lagerväg 4
633 62 ESKILSTUNA
Södergrens Br Metallindustri AB
Camilla Wikman camilla.wikman@sodergrens.se
