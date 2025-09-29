Svets- och kvalitetsingenjör
2025-09-29
Till vårt växande Industri- och Energiteam söker vi nu en svets- och kvalitetsingenjör som vill fortsätta sin professionella utveckling tillsammans med oss.
Tjänstebeskrivning
Som svets- och kvalitetsingenjör hos Ingenjörsfirman arbetar du som konsult från vårt kontor i Kalmar eller Karlskrona. Du blir en del av ett erfaret team som gärna stöttar varandra.
I rollen arbetar du med kravställning inom svets och kvalitet, dokumentationsgranskning, inspektioner, leverantörsbedömningar samt tillverknings- och installationskontroller. Du samarbetar nära erfarna kollegor och utvecklas successivt till att driva ditt arbete självständigt.
Dina arbetsuppgifter
Som svets- och kvalitetsingenjör ansvarar du bland annat för att:
Säkerställa produkt- och produktionskvalitet samt effektiva arbetssätt.
Kontinuerligt följa upp kvalitetsstatus och initiera åtgärder vid behov.
Genomföra rotorsaksanalyser och implementera korrigerande åtgärder.
Säkerställa att krav gällande material, dokumentation, standarder och lagar, följs.
Utforma kravspecifikationer för tillverknings- och installationsdokumentation.
Ge kvalitetsstöd vid upphandlingar.
Följa upp tid och kvalitet i förhållande till tidsplanen genom expediting.
Utföra kontroller av tillverkning och installationer.
Uppdragen kommer från kommunala, statliga eller privata beställare och kan omfatta allt från förstudier och utredningar till tillverkning och installationer. Projekten kan vara inom pappers- och massaindustri, tillverkning, energi eller kärnkraft. Oavsett uppdrag finns erfarenhet i bolaget av liknande projekt och vi delar gärna med oss av vår kunskap.
Arbetet sker i huvudsak måndag-fredag 07:30-16:30. Du har stor frihet att planera din egen tid utifrån de uppdrag och arbetsuppgifter du har. Det är projektets behov, i kombination med dina förutsättningar, som sätter gränserna.
Vi värdesätter kunskapsdelning och professionell utveckling. Därför erbjuder vi goda möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling inom ramen för tjänsten.
Din profil:
Vi söker dig som har erfarenhet av svets -och kvalitetsarbete och som vill bidra till att kvalitetssäkra industri- och tillverkningsprojekt.
Högskoleutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet inom tillverkningsindustri, process eller kärnkraft.
Erfarenhet som kvalitets- eller svetsingenjör, antingen på beställarsidan eller hos tillverkare/entreprenör.
Djupgående teknisk kunskap inom svets, konstruktion och kvalitetssäkring.
God datorvana, särskilt i Microsoft Office (Word, Excel m fl.)
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet från arbete som konsult, beställare eller entreprenör.
Erfarenhet av projekt med både privata, kommunala och statliga beställare.
Kunskap inom ISO 9001 och ISO 14001.
IPMA-certifiering.
Certifieringar inom NDT, IWE, IWT, IWS.
Kompetens inom maskinsäkerhet.
Kunskap inom stålbyggnad enligt TR-Stål.
Vi söker dig som trivs med en varierad vardag, har lätt för att anpassa dig till förändringar och är van att möta beställare på olika nivåer. Du levererar alltid med hög kvalitet och värnar om att skapa goda relationer.
Vad vi erbjuder
På Ingenjörsfirman får du ett varierat, utvecklande och utmanande jobb, med frihet och mandat, och kontinuerlig stöttning i nära samarbete med erfarna kollegor. Allt i en varm, inkluderande och prestigelös kultur.
• Tillsammans bygger vi sydöstra Sverige - och ett bolag att trivas och utvecklas i.Så ansöker du
För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig rekryteringskoordinator Marie Alsegård på 070-263 73 44 eller marie.alsegard@ingenjorsfirman.se
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
