Vi söker en svarvare/maskinoperatör till vårt team. Tjänsten består av att köra olika CNC styrda bearbetningsmaskiner (fräs och svarv). Enstycks- eller lågserieproduktion innebär att fokus ligger på uppspänning och programmering. Arbetet är omväxlande och ibland även utmanande.
Vem är du?
Vi söker dig som är van vid självständigt arbete. Du bör ha en gedigen erfarenhet för att på bästa sätt leverera efter ställda önskemål.
Vi vill se initiativ och engagemang. Det är viktigt med god samarbetsförmåga, noggrannhet och förmåga att på egen hand hitta lösningar på de problem som uppstår.
Jobbtyp: Halvtid, Tillsvidare
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: info@rybergsab.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rybergs Plast och Finmekanik AB
(org.nr 556527-7026)
Teknikervägen 12 A (visa karta
)
149 45 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Rybergs Plast & Finmekanik AB Kontakt
VD
Christian Bertvall info@rybergsab.com 0739414885 Jobbnummer
9516201