Sushikock
Qinglang AB / Kockjobb / Varberg Visa alla kockjobb i Varberg
2026-06-16
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Mindre snabbmatsrestaurang i mellanprissegmentet med cirka 20 kompakta sittplatser och en hög ambitionsnivå vad gäller kvalitet inom rimliga gränser. Alla som arbetar hjälps i princip åt med alla sysslor även om viss arbetsuppdelning sker med hänsyn till kompetens. Du är serviceinriktad och bemöter alltid kunder på ett konstruktivt sätt enligt god restaurangetikett. Du har vidare en god förmåga att förbereda och planera ditt arbete så att du inte hamnar i tidsnöd. När du ändå hamnar där arbetar du lugnt, självsäkert och koncentrerat utan att stressa upp dig. Du har tidigare erfarenhet av asiatiska restauranger och ännu hellre ursprung eller erfarenhet av livet i Asien på så sätt att du naturligt smälter in i en asiatisk miljö med asiatiska medarbetare och förmedlar en för icke-asiater exotiskt annorlunda upplevelse. Vad gäller sushiprodukten har du ett genuint intresse för sushi som maträtt med betoning på exklusiv snabbmat snarare är finare bordsservering samt ett modernt förhållningssätt till mattypen. Du är inte bunden av en japansk tradition utan tar till dig av den utomjapanska utvecklingen i främst Kina. Laga sushi, skära fisk, steka sushiägg och annat sedvanligt handhavande av råvaror för att bereda såväl klassisk som mer modern sushi.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: masakisushibar@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Ansökan sushikock"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qinglang AB
(org.nr 559056-8787)
Västra Vallgatan 45 (visa karta
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432 44 VARBERG Arbetsplats
Masaki sushibar varberg Kontakt
Emilie Huang masakisushibar@outlook.com Jobbnummer
9966460