Sushikock
2026-01-13
Älskar du matlagning, är en fena på sushi och vill ha ett flexibelt jobb?Vi letar inte efter alla - vi letar efter dig! Du som hanterar varje riskorn som en gud och som med kärlek filear fisk.
Vad innebär jobbet?Som kock hos oss på RA Hospitality får du friheten att styra ditt eget schema och chansen att jobba på mängder av spännande arbetsplatser där våra kunder är allt från lunchrestauranger till à la carte krogar. Ingen dag kommer vara den andra lik vilket är perfekt för dig som gillar omväxling och tycker att utmaningar gör vardagen mer spännande. Arbetstiderna varierar mellan dagar, kvällar och helger.
Vem vill inte ha massor av härliga kollegor och möjligheten att samla erfarenheter som annars kan ta flera år att uppnå? Men att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt - vi kan lova dig både härliga gig och en arbetsgivare som är engagerad och alltid nära till hands.
Vem är du?Vi tror att du trivs i rollen om du:
Vill arbeta inom bemanning och trivs med att inte ha en fast arbetsplats
Tycker om variation och ser nya arbetsplatser och miljöer som en rolig utmaning
Har lätt för att samarbeta men också är självgående när det behövs
Är flexibel, anpassningsbar och vågar ta för dig på en ny arbetsplats
Är social, ansvarstagande och har lätt för att ta till dig nya instruktioner
Är nyfiken, arbetsvillig och ser lösningsfokuserad
Krav för tjänsten
Mist 5 års erfarenhet av arbete med sushi
Kunna hantera hela processen från hel fisk till filé
Kunna kommunicera obehindrat på svenska eller engelska i tal och skrift.
Ha erfarenhet av att jobba à la carte
Vi ser gärna att du utöver sushikunskaper även kan andra typer av matlagning
Vi tar inte emot ansökningar via telefon eller meil
Vänligen ansöka via "Ansök här" knappen!
Varför ska du jobba på RA Hospitality?Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi söker dig som studerar eller har ett annat jobb och vill fylla upp med extra timmar. Vi ser att du jobbar minst 5 pass per månad.
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.Mer om ossRA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://jobb.rahospitality.se
Norra Stationsgatan 93D (visa karta
)
113 64 STOCKHOLM Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Johan Storsletten johan@rahospitality.se
9680358