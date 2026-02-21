sushibiträdare

Kazoku Luleå AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå
2026-02-21


Hej!
Restaurang Kazoku söker sushibiträden

vi bjuder minst 80% ( 32timmar / veckan)!
Minst ett (1) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av sushi eller arbete i restaurangkök.
Hög ansvarskänsla och god arbetsmoral.
Förmåga att arbeta effektivt och upprätthålla ett högt arbetstempo.
God inlärningsförmåga och vilja att utvecklas.
Professionell och positiv inställning till arbetet.
Mycket god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i team.

välkommen skicka ansökan (cv) till
kazoku.lulea@gmail.com
vi hörs !
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: kazoku.lulea@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kazoku Luleå AB (org.nr 556978-5818)

Arbetsplats
Kazoku Lulea AB

Jobbnummer
9756105

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kazoku Luleå AB: