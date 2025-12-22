Sushi kock, kock asiatisk mat
2025-12-22
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Visa alla jobb hos Jin Jiu 9 AB i Västerås
Restaurang söker personal, vi söker sushi kock och varmkökskock, erfarenhet krävs, lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Email
E-post: ruby.gold@icloud.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jin Jiu 9 AB
(org.nr 556897-3431), http://rubyskitchen.se
Hermelingvägen 2 (visa karta
)
722 42 VÄSTERÅS Arbetsplats
Rubyskichen Västerås Kontakt
Jinjiu Wen ruby.gold@icloud.com 0046763251645 Jobbnummer
9661689