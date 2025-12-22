Sushi kock, kock asiatisk mat

Jin Jiu 9 AB / Kockjobb / Västerås
2025-12-22


Visa alla kockjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jin Jiu 9 AB i Västerås

Restaurang söker personal, vi söker sushi kock och varmkökskock, erfarenhet krävs, lön enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Email
E-post: ruby.gold@icloud.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jin Jiu 9 AB (org.nr 556897-3431), http://rubyskitchen.se
Hermelingvägen 2 (visa karta)
722 42  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Rubyskichen Västerås

Kontakt
Jinjiu Wen
ruby.gold@icloud.com
0046763251645

Jobbnummer
9661689

Prenumerera på jobb från Jin Jiu 9 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jin Jiu 9 AB: