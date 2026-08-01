Sushi kock, kock asiatisk mat
Jin Jiu 9 AB / Kockjobb / Västerås Visa alla kockjobb i Västerås
2026-08-01
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Vi söker nu en engagerad och erfaren kock samt sushikock till vår restaurang.Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga mat av hög kvalitet
Säkerställa god hygien och följa livsmedelsregler
Arbeta effektivt både självständigt och i teamKvalifikationer
Erfarenhet som kock eller sushikock är meriterande
Kunskap inom asiatiskt kök är ett plus
Ansvarsfull, noggrann och stresstålig
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse
Är du intresserad? Skicka din ansökan till oss så snart som möjligt!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
rubyskitchen.se
E-post: Ruby.gold@icloud.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jin Jiu 9 AB
(org.nr 556897-3431), http://rubyskitchen.se
Hermelinvägen 2 (visa karta
)
722 45 VÄSTERÅS Arbetsplats
Rubyskitchen Jobbnummer
10017620