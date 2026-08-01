Sushi kock, kock asiatisk mat

Jin Jiu 9 AB / Kockjobb / Västerås
2026-08-01


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Vi söker nu en engagerad och erfaren kock samt sushikock till vår restaurang.

Publiceringsdatum
2026-08-01

Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga mat av hög kvalitet
Säkerställa god hygien och följa livsmedelsregler
Arbeta effektivt både självständigt och i team

Kvalifikationer
Erfarenhet som kock eller sushikock är meriterande
Kunskap inom asiatiskt kök är ett plus
Ansvarsfull, noggrann och stresstålig
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska

Vi erbjuder:

Trevlig arbetsmiljö
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse

Är du intresserad? Skicka din ansökan till oss så snart som möjligt!

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
rubyskitchen.se
E-post: Ruby.gold@icloud.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jin Jiu 9 AB (org.nr 556897-3431), http://rubyskitchen.se
Hermelinvägen 2 (visa karta)
722 45  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Rubyskitchen

Jobbnummer
10017620

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