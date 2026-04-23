supporttekniker till vår kund i Malmö
Vi söker en erfaren och trygg IT-supporttekniker med förmåga att både etablera arbetssätt och hantera inkommande supportärenden. Rollen är både operativ och strukturerande, med tydligt mandat att prioritera och styra ärenden enligt fastställda principer.
Uppdraget är tvådelat och omfattar ERP/NAV och verksamhetssystem. Office/Microsoft 365 och övriga grundläggande IT-tjänster ligger utanför scope.
Målet är att etablera ett förutsägbart, strukturerat och hållbart supportflöde där rätt ärenden hanteras på rätt nivå - en tydlig förändring från nuvarande arbetssätt.
Supportmodell
1st line: Hanteras av super users
2nd line: Hanteras av denna roll
3rd line: Utvecklingsresurser med tydlig och skyddad eskaleringsroll
Rollen ansvarar för att leverera effektiv 2nd line support och säkerställa att utveckling skyddas från ad hoc-ärenden.
Ansvarsområden
Ärendehantering & supportflöde
Säkerställa gemensam ingång, triage och korrekt ärendestyrning (ej direkt till 3rd line)
Äga och driva supportärenden end-to-end med tydlig status och återkoppling
Arbeta mot överenskomna SLA:er samt samordna kommunikation vid större incidenter
Säga nej/pausa ärenden som saknar underlag och förklara beslut sakligt
Ge stöd vid arbetstoppar, kampanjer och högsäsong
Super users & verksamhetsstöd
Coacha och stötta super users i affärs- och butikssystem
Bygga förmåga att hantera återkommande problem och skapa förtroende för IT-support
Tydliggöra ansvar: vad hanteras lokalt vs när ärenden eskaleras
Felsökning & incidenthantering
Utföra självständig 2nd line-felsökning och lösa ärenden där möjligt
Eskalera till 3rd line vid behov med komplett och strukturerat underlag
Hantera retail-kritiska incidenter (POS, betalningar, order, priser, inloggning, integrationer)
Struktur, avlastning & förbättring
Avlasta IT- och utvecklingsteam från oplanerad support
Bidra till tydliga arbetssätt, prioriteringar och förväntansbild
Initiera problemärenden, rotorsaksanalys och förbättringsåtgärder
Dokumentation & kunskap
Dokumentera ärenden, lösningar och återkommande problem
Bygga och förvalta kunskapsbas (how-to, standardlösningar)Publiceringsdatum2026-04-23Kompetenser
Tekniska krav (måste)
God praktisk erfarenhet av: * Microsoft 365 * Entra ID * ERP-system, Gärna Business Central eller Navision Stark felsökningsförmåga och vana att arbeta strukturerat med incidenter och problem
Meriterande
• Erfarenhet av Navision 2009 * Erfarenhet från retail-verksamhet * Förståelse för verksamhetsnära IT-stöd i butiksmiljö * Erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan IT, verksamhet och utveckling * Vana av ticketing-/ITSM-verktyg (t.ex. ServiceNow, Jira eller motsvarande) * Erfarenhet av ITSM-processer (Incident, Problem, Change)
För att lyckas i rollen krävs en trygg och strukturerad personlighet:
Tydlig, metodisk och strukturerad med vana att dokumentera och skapa spårbarhet
Trygg och konsekvent - sätter gränser, säger nej vid behov och står stadigt i processer
Verksamhetsorienterad med förmåga att prioritera utifrån affärs- och butikspåverkan
Stabil och lugn även vid incidenter, kampanjer och arbetstoppar
Förbättringsdriven och proaktiv - identifierar mönster och föreslår förenklingar
Pedagogisk och tydlig i sin kommunikation, översätter teknik till praktik
Hög integritet och säkerhetsmedveten med god omdömesförmåga
Prestigelös men tydlig - en stabil och förtroendegivande gatekeeper
OM WISE IT
Wise IT är specialister på rekrytering, konsultlösningar och strategisk kompetensmatchning inom IT och tech. Teknik förändras snabbt , men med rätt person på rätt plats får du kontroll på framtiden. Vi matchar människor med skarp teknisk kompetens och förmågan att förstå helheten. Resultatet? IT som fungerar i praktiken, inte bara i teorin. Vi ser till att du inte bara följer utvecklingen utan driver den.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Johan.karlsson@wise.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Group AB
https://jobs.wise.se
Nordenskiöldsgatan 24
)
211 19 MALMÖ
Wise
