Supporttekniker IT & AV
Ström2 - Consultant Group AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-26
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Ström2 är ett konsultföretag som levererar kvalificerade IT- och kommunikationslösningar till företag och myndigheter med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och driftsäkerhet. Våra kunder finns främst inom bank- och finanssektorn och samhällskritisk verksamhet.
Vi är ett mindre företag med cirka 15 medarbetare där beslutsvägarna är korta och där alla får möjlighet att ta stort eget ansvar.
Nu söker vi en Supporttekniker inom IT & AV för ett vikariat på cirka sex månader då en av våra medarbetare kommer att studera. Om studierna fortsätter finns goda möjligheter att vikariatet övergår i en tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med både AV-support och traditionell IT-support på plats hos en av våra kunder.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Support och felsökning av mötesrum och konferensutrustning.
Installation, konfigurering och felsökning av AV-utrustning, datorer och tillhörande kringutrustning.
Felsökning och utbyte av felaktig hårdvara såsom datorer, dockningsstationer, bildskärmar, kameror, högtalare, mikrofoner och annan AV-utrustning.
Hantering av Teams-rum, videomöten, telefonmöten, projektorer och storbildsskärmar.
Hjälpa användare att ansluta sina datorer och genomföra digitala möten.
Support inom Microsoft 365, OneDrive och Windows 11.
Allmän användarsupport och enklare klientadministration.
Dokumentation och löpande förbättring av rutiner.
Felsökning och reparation eller utbyte av PC-hårdvara och annan teknisk utrustning
Ingen dag är den andra lik och du kommer att få arbeta med varierande arbetsuppgifter tillsammans med erfarna kollegor.
Vi söker dig som
Du har ett stort teknikintresse och tycker om att hjälpa människor. Kanske arbetar du redan inom IT-support eller AV-teknik, eller har nyligen avslutat en utbildning inom området.
Vi tror att du:
Har goda kunskaper i Windows 11 och Microsoft 365
Har ett intresse för AV-teknik och digitala möteslösningar
Är nyfiken och gillar att lära dig ny teknik
Är strukturerad, noggrann och har ett logiskt arbetssätt
Har en hög servicekänsla och ett positivt bemötande
Kan förklara tekniska problem på ett enkelt och pedagogiskt sätt
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Meriterande är erfarenhet av:
Microsoft Teams Rooms
Konferenssystem och videokonferenslösningar
Nätverk och klienthantering
Intune eller andra Microsoft 365-tjänster
Vi erbjuder
Hos Ström2 blir du en del av ett engagerat team där du får arbeta med modern teknik och intressanta kunder. Du får en varierad vardag med stora möjligheter att utvecklas och ta eget ansvar.
Tjänsten är ett vikariat på cirka sex månader, men det finns goda möjligheter att den övergår i en tillsvidareanställning.Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse, gärna under sommaren.
Placeringsort: Stockholm.
Körkort B är meriterande.
På grund av våra uppdrag krävs att du är svensk medborgare och kan bli godkänd vid registerkontroll/säkerhetsprövning.
Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: jobb@strom2.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Support IT & AV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ström2 - Consultant Group AB
(org.nr 556641-8512)
Kungsgatan 8 (visa karta
)
111 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ström2 Consultant Group AB Jobbnummer
9981885