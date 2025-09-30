Supporttekniker/Installatör till LUP Technologies
LUP Technologies AB / Supportteknikerjobb / Danderyd
2025-09-30
Vill du arbeta i ett växande techbolag där teknik möter service och varje kundkontakt gör skillnad? LUP Technologies söker nu en supporttekniker/installatör som vill vara en nyckelperson i vårt team.
I rollen som supporttekniker/installatör kommer du att:
Svara på inkommande samtal och mail från kunder och hantera ärenden via vårt supportsystem.
Utföra felsökning och problemlösning på både hårdvara och mjukvara.
Hjälpa användare med frågor om system, behörigheter och kringutrustning.
Delta vid installationer av vår utrustning och lösningar ute hos kund.
Bidra till en positiv kundupplevelse och vara en viktig länk mellan våra tekniska lösningar och användarna.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av IT-support, helpdesk eller liknande roller.
Är van vid att arbeta med både telefon- och mailsupport.
Har goda kunskaper i felsökning av datorer, nätverk och kringutrustning.
Har en pedagogisk och serviceinriktad inställning - du gillar att hjälpa både erfarna IT-användare och de som är mindre vana.
Är nyfiken på ny teknik och lär dig snabbt nya system och rutiner.
Har B-körkort (krav för installationer hos kund).
Vi erbjuder
En varierad roll i ett innovativt bolag med fokus på logistik och säkerhet.
Möjlighet att växa i takt med företaget och utveckla både din tekniska och personliga kompetens.
En arbetsmiljö där service, samarbete och kundnöjdhet står i centrum.
Om LUP Technologies
LUP Technologies utvecklar och levererar LUPNUMBER®, en ledande lösning för digitaliserad in- och utcheckning samt hantering av transporter vid logistiknav. Vårt mål är att skapa säkrare och mer effektiva flöden för våra kunder genom smarta digitala verktyg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: farid@luptechnologies.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare LUP Technologies AB
(org.nr 556880-4677), https://lupnumber.com
Svärdvägen 21 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LUP kontor Mörby Jobbnummer
9534243