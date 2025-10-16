Supporttekniker
2025-10-16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad i en av Sveriges största och mest välrenommerade kunskapsmiljöer? Lunds universitet söker nu en erfaren och engagerad supporttekniker till vår Servicedesk!
Hos oss blir du en viktig del av ett dedikerat team på nio personer som tillsammans säkerställer att universitetets IT-support fungerar smidigt för våra medarbetare. Du kommer att arbeta med förstklassig IT-support inom applikationer, mjukvara, hårdvara och system på både Windows- och Mac-plattformar samt i viss mån även mobila enheter.
Om rollen:
Du kommer främst att ge support via telefon, mejl och fjärrstyrning. Arbetet innebär att ta emot och hantera inkommande ärenden från universitetets medarbetare, lösa problem, ge vägledning och bidra till att förbättra användarupplevelsen.
Vi söker dig som:
- Har några års erfarenhet av teknisk support och servicedeskarbete
- Trivs i en varierad vardag där du hanterar flera ärenden samtidigt
- Har lätt för att sätta dig in i nya system och applikationer
- Har ett lösningsorienterat arbetssätt och brinner för att hjälpa andra
- Är kommunikativ, strukturerad och kvalitetsmedveten
Låter det här som din nästa utmaning? Välkommen till en arbetsplats som präglas av samarbete, utveckling och ett meningsfullt uppdrag!
Formella krav
- Några års erfarenhet av arbete i Servicedesk inom IT-support
- Goda tekniska kunskaper om Windows- och Mac-datorer
- Erfarenhet av managerade arbetsplatsdatorer och skrivare
- Förmåga att självständigt felsöka och åtgärda hård- och mjukvarurelaterade problem via telefon och fjärrverktyg, bl a Teamviewer.
- Kunskaper inom IP-baserade nätverk, trådlös nätverksteknik och skrivarhantering
- Erfarenheter av olika e-postklienter på både Windows, Mac och mobila enheter
- Erfarenhet av verktyg för utbildning och möte på distans, t ex Teams och Zoom
- Lätt för att lära nya IT-miljöer, system och applikationer
- Känna till och vara bekväm med att arbeta i ärendehanteringssystem
- Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
- Känna dig bekväm med att prata med användare i telefon
- Ordningsam, strukturerad och initiativtagande
- Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
Meriterande
- God kännedom om Lunds universitet
- Erfarenhet av vanligt förekommande studentsystem
- Kunskaper av managering av Mac via t ex JAMF
- Kunskaper av managering av PC via SCCMÖvrig information
Anställningen är tills vidare med start 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Sektionen IT är Lunds universitets gemensamma IT-funktion och ska bidra till en hög kvalitet och effektivitet i universitetets digitalisering, genom att leverera tjänster inom drift och utveckling av applikationer och infrastruktur. Lunds universitet har en gemensam IT-organisation, Sektionen IT, och IT-organisationer på fakultets- och institutionsnivå som hanterar de mer verksamhetsnära IT-miljöerna. Vid sektionen finns fyra operativa avdelningar och en stabsavdelning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2914". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Sektionen IT, avdelningen ärendehantering Kontakt
Bo Dilton bo.dilton@it.lu.se +46462221332 Jobbnummer
9559856