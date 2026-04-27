Support- och Kontorsassistent till Face2face
Är du strukturerad, serviceinriktad och trivs i en roll där du får bidra till att andra lyckas? Vill du arbeta i en kreativ och energifylld miljö där du spelar en central roll i det dagliga flödet? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Face2face är ett ledande sälj- och kommunikationsföretag som brinner för mötet mellan människor. De skapar kundupplevelser som engagerar och inspirerar, både ute i fält och internt i organisationen. Nu söker de en Support- och Kontorsassistent som vill stötta deras säljare och bidra till en trivsam och välfungerande arbetsmiljö på deras kontor i Göteborg.
I rollen kommer du att stötta säljarna genom att säkerställa att rätt material alltid finns tillgängligt. Du har även en viktig funktion i att skapa struktur och trivsel på kontoret, då tjänsten innefattar enklare receptionist- och serviceuppgifter.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Följa upp och säkerställa att säljarna har rätt material
Skicka och ta emot kläder, inklusive hantering av tvätt
Förbereda material till nya medarbetare
Stötta säljare vid behov om material saknas eller problem uppstår
Uppdatera och hålla ordning på översikter (vem har vad och var material finns)
Bidra till en trivsam kontorsmiljö genom ordning, struktur och vardaglig service såsom kaffe och enklare kontorsstöd
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos Face2face. Tjänsten är ett sommarjobb på heltid och sträcker sig mellan 1 juni - 14 augusti. Arbetstiderna är måndag till fredag 08.00- 17.00.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har arbetslivserfarenhet inom service
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har grundläggande kunskaper i Officepaketet
Har god datorvana
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper! Som person är du noggrann, kommunikativ och har ett gott öga för vad som behöver prioriteras. Du trivs i en stödjande roll där du skapar struktur, fungerar som en länk mellan kontor och säljare och bidrar till att verksamheten flyter på smidigt. Vidare är du prestigelös, ansvarstagande och motiveras av att skapa en välfungerande arbetsmiljö där andra kan prestera på topp.
Stämmer ovan in på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
411 04 GÖTEBORG
StudentConsulting Kontakt
Alexandra Kaleta goteborg.professional@studentconsulting.com
9878720