Support Technician Monitor Cloud
2026-02-06
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Gävle
Vill du arbeta kundnära och bidra till en stabil molntjänst för våra kunder? Vi söker en Support Technician som vill stötta användare av Monitor Cloud och jobba nära både kunder och interna team.
Om rollen
Som Support Technician hos Monitor arbetar du nära våra kunder och stöttar dem i deras användning av Monitor Cloud. Du blir en viktig del av vår löpande drift och kundsupport, med fokus på att säkerställa att kunderna får en stabil och smidig upplevelse av vår tjänst.
I ditt dagliga arbete kommer du att:
hantera inkommande ärenden och frågor kring Monitor Cloud
ge support och vägledning till kunder i deras molnmiljö
övervaka systemet och uppmärksamma avvikelser
felsöka och hantera enklare driftstörningar
samarbeta med Cloud-teamet vid mer komplexa ärenden
arbeta nära kollegor inom IT, utveckling, konsult och support för att lösa kundernas behov
Vem är du?
Vi söker en lösningsfokuserad, kommunikativ och serviceinriktad person som trivs i dialog med kunder och kollegor. För oss är din arbetsstil och dina personliga egenskaper av större betydelse än en fördjupad teknisk bakgrund.
Du har ett naturligt driv, är engagerad och prestigelös och bidrar aktivt till en positiv laganda. Vidare värdesätter vi att du trivs med att samarbeta, delar med dig av kunskap och är mån om att skapa goda och professionella relationer både internt och externt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser därför att du identifierar dig med våra värdeord: jordnära, engagerad och långsiktig.
Om Monitor
Hos Monitor blir du en del av ett stabilt, globalt produktbolag med huvudkontor i den natursköna kuststaden Hudiksvall. Vi utvecklar och säljer vårt eget affärssystem, som hjälper små och medelstora tillverkningsföretag att effektivisera sin verksamhet - från sportbilar till julmust. Med cirka 550 anställda globalt (över 300 i Sverige) är vi mitt i en expansiv och spännande fas där internationell tillväxt är vår primära fokus.
Varför välja Monitor ERP System?
En passionerad och engagerad kultur: Vi arbetar tillsammans för att skapa det bästa affärssystemet och ge våra kunder förstklassig service.
En ledare på marknaden: Monitor är Sveriges mest framstående affärsystemsleverantör och växer stadigt både nationellt och internationellt. Vi har en årlig omsättningstillväxt på ca 17%.
Personlig utveckling i fokus: Vi tror på att växa tillsammans och investerar i din utveckling. Här hittar du både lokala och internationella karriärmöjligheter.
Hälsa och välmående: Din hälsa är viktig för oss. Vi satsar på en bra arbetsmiljö och erbjuder förmåner som främjar både fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Engagerade medarbetare: Vi har ett eNPS-värde på 55 (Employee Net Promoter Score mäter engagemang och lojalitet hos medarbetare) där benchmark är -2 (över 20 = mycket bra, över 50 = exceptionellt bra).
Mer information och rekryteringsprocessen:
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Hudiksvall
Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
