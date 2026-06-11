Familjebehandlare - Eksätra IHF
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser / Socialsekreterarjobb / Uppsala Visa alla socialsekreterarjobb i Uppsala
2026-06-11
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Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Du kommer arbeta i en grupp med nio personer där vi träffar familjerna intensivt och har goda förutsättningar till anpassningar och till att göra förändringar tillsammans. Flexibiliteten och engagemanget innebär att vi blir uppfinningsrika och tränar vår förmåga att hitta lösningar som bidrar till förändring. Vårt motto är att möta familjerna där dom är, på alla plan. Välkommen med din ansökan!
Du kommer att mötas av en arbetsplats som präglas av glädje, engagemang och kompetens där en ständig strävan mot förbättring driver utvecklingen av våra tjänster. Som familjebehandlare på Eksätra IHF erbjuds du tillgång till erfaren handledare, engagerade och kloka, kunniga kollegor, och goda chanser att förkovra dig och utvecklas vidare inom vårt arbete, utifrån de mål och den plan vi gör. När du anställs på Eksätra IHF kommer du få utbildning i metoden, och tillsammans med oss inom metodens ramar använda dig av moderna metoder inom familjebehandling. Vi arbetar enligt tillitsbaserad ramtid och har viss möjlighet att arbeta på distans.
Läs mer om oss här.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med intensivt, psykosocialt förändringsarbete tillsammans med föräldrar, barn, ungdomar, deras familjer och med andra för familjen viktiga personer. Arbetet utförs genom kvalificerade familjesamtal i olika konstellationer och med stor flexibilitet gällande plats och form.
Målet med familjebehandlingen är att stärka familjens förmågor att lösa relations-, känslomässiga och beteendemässiga problem i hela eller delar av familjen. Familjerna får hjälp att använda sina egna kompetenser och förmågor för att hantera vardagen. Runt varje familj finns ett behandlarteam bestående av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare från enheten. I din roll kommer också ingå att i vissa ärenden vara samordnare i team. Som samordnare har du övergripande kontakter med andra aktörer samt leder och håller ihop det specifika teamets arbete.
Vårt arbete utgår alltid ifrån ett systemiskt perspektiv. Arbetet sker i nära samarbete med våra kollegor på myndighetsenheten som beviljar insatsen för barnet och eller ungdomen och formulerar ett uppdrag. Som familjebehandlare förvaltar du detta uppdrag tillsammans med familjen och skapar mål som familjen är delaktig i. Viss telefonberedskap förekommer.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Vi söker dig är utbildad socionom eller har annan likvärdig högskoleutbildning. Du har tidigare erfarenhet av behandlingsarbete och har B-körkort. Det är meriterande med vidareutbildning inom inom systemteori, KBT eller likvärdigt. Det är även meriterande med steg 1 utbildning.
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt, i förändring ser du möjligheter. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker. I ditt arbete planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt, samt håller uppsatta tidsramar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Zorica Petkovic, enhetschef, 018-727 23 29.
Fackliga företrädare:
Vision, Lena Carlberg, 018-727 53 17.
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00525". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser Kontakt
Enhetschef
Zorica Petkovic 018-727 23 29 Jobbnummer
9958687