Wikipedia söker erfarna medlemsvärvare till höstens insamlingskampanj
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2026-06-11
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Föreningen bakom Wikipedia söker erfarna värvare till höstens insamlingskampanj
I en värld där polarisering och konflikter växer ser Wikimedia Sverige fri och tillgänglig kunskap som en nyckel till förståelse, dialog och positiv utveckling. Wikipedia, med sina miljontals artiklar och en halv miljard sidvisningar per dag, har blivit en av världens viktigaste kunskapskällor.
Arbeta för fri kunskap på Wikimedia Sverige
Wikimedia Sverige söker nu fyra till fem värvare som vill ingå i höstens insamlingsteam – och arbeta för att kunskap ska vara fritt och tillgängligt för alla. Som anställd på Wikimedia Sverige arbetar du för att göra några av världens största kunskapskällor bättre, där den mest kända är Wikipedia. Teamets mål är att fler ska ta ställning för och stödja ett samhälle där kunskap fritt kan användas, delas och spridas – till alla som vill ta del av den.
Jobbet passar för studenter eller för dig som letar deltidsjobb. Arbetet kommer att ske inomhus vid event och ibland utomhus, i Stockholm med omnejd, utspritt över eftermiddagar/kvällar och helger. Upplägget kommer att skilja sig lite mot vanlig värvning. Först och främst så värvar vi medlemmar som betalar endast 100 kronor per år. Målet är att föra kvalitativa samtal så att så många som möjligt vill bli medlemmar i föreningen, och även stanna och förnya sitt medlemskap år två och därefter.
Förutom att arbeta med det egna resultatet ska teamet testa olika tillvägagångssätt i de samtal de har. Genom att sedan utvärdera dessa olika arbetsmetoder kan vi se vad som är bästa sättet för Wikimedia Sverige att värva på för att få personer att stödja vårt viktiga arbete långsiktigt.
Vi söker
Vi söker dig som är kommunikativ, nyfiken på människor och utmanas av att arbeta uppsökande. Du är en person som tar ansvar för det egna resultatet och utvärderar ditt arbetssätt för att hela tiden utvecklas. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av värvning/uppsökande försäljning. Du bör kunna konversera obehindrat på svenska och engelska.
Arbetet kommer främst att ske under perioden augusti till oktober 2026. Ytterligare arbete kan därtill vara möjligt fram till december 2026. Tjänsten är en visstidsanställning på deltid med timlön.
Arbetspassen anpassas något efter teamets sammansättning men är tänkt att vara 2–5 arbetspass per vecka, inkluderat helger. Arbetspassen beräknas vara 4–6 timmar beroende på dag.
Timlön: 147 kr (exklusive semesterersättning)
Vi erbjuder
Arbete med att göra kunskap tillgänglig för fler människor än någonsin tidigare. Du är delaktig i ett arbete som förändrar världen.
En möjlighet att få vara med och göra en av världens tio största webbplats – Wikipedia – ännu bättre.
Arbete i en flexibel, öppen, transparent, inkluderande och internationell verksamhet.
Anställning enligt kollektivavtal mellan Fremia och Unionen.
Utbildning i föreningens arbete.
Kunskap om insamling och kommunikation.
Stöd och verktyg för att utvecklas som värvare.
Personlig utveckling med regelbunden coachning.
Friskvårdsbidrag på 417 kr/månad (5 000 per år).Publiceringsdatum2026-06-11Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till jobb@wikimedia.se
. Urval sker löpande. Vid frågor, mejla oss eller ring 070 - 776 34 46.
Deadline för ansökan är måndag 8 juni kl. 23.59. Vi granskar ansökningar löpande så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikimedia Sverige
Wikimedia Sverige bildades 2007 och är en ideell allmännyttig förening, verksam i Sverige. Vårt mål är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Vårt främsta verktyg i detta arbete är Wikipedia och Wikimedia Foundations andra plattformar. Vi hjälper individer, organisationer och institutioner att på olika sätt både använda och bidra till Wikipedia.
Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.
Vi jobbar nära en uppsjö av engagerade volontärer, Wikimedia Foundation i USA och drygt 160 andra Wikimediaorganisationer runt om i världen. Föreningen är inne i en tillväxtfas och kommer att utöka sin verksamhet markant de kommande åren. Vi hoppas att du vill bli en nyckelperson i det arbetet.
Vår verksamhet bidrar till global och lokal samhällsutveckling genom att:
Stärka utbildning och tillgång till information, vilket hjälper individer att fatta informerade beslut och delta i samhället.
Främja fri kunskap och digital inkludering, vilket gör att fler människor kan ta del av och bidra till kunskap.
Arbeta för en hållbar och demokratisk informationsspridning, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: jobb@wikimedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medlemsvärvare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wikimedia Sverige
Birger Jarlsgatan 57 C (visa karta
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113 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Wikimedia Sverige Kontakt
Jenny Brandt jenny.brandt@wikimedia.se 070-776 34 46 Jobbnummer
9958684