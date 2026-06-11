Säljare Kassa & Kolonial (vikariat) - Coop Skurup
Coop Syd AB / Butikssäljarjobb / Skurup Visa alla butikssäljarjobb i Skurup
2026-06-11
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, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Coop Skurup söker en ny säljare till vårt härliga team!
På Coop levererar vi inte bara bra varor till bra priser, vi ser oss själv lite som ett kinder ägg. Vi levererar alltid något spännande till våra kunder, något man kan leka med (främst i köket men vi har andra saker också) och såklart har vi en hel del choklad och andra godsaker. Inte nog med det, kunden får även ett bemötande i toppklass av vår personal.
Att jobba som säljare på Coop är ett högst varierande arbete. Du utför kassaarbete, försäljning, varuplock, exponering, beställningar och massa, massa mer.
Ditt uppdrag som säljare innebär bland annat att:
Se till att hyllor alltid är frontade och väl påfyllda
Se till att alla varor har rätt priser
Hantera reklamationer och synpunkter från kunder enligt riktlinjer på ett proffsigt sätt
Hålla butiken välstädad och säljande
Tjänsten är ett vikariat på deltid, 28 timmar i veckan. Start 29 juni 2026 eller enligt överenskommelse. Vikariatet löper till och med augusti 2026. Dina arbetstider kan variera då vi har öppet när våra kunder vill handla, från morgon till kväll, måndag till söndag.
Erfarenhet och kompetens inom detaljhandelsförsäljning är meriterande
Erfarenhet och kompetens inom serviceyrken är meriterande
Flerspråkig och erfarenhet/intresse av olika kulturer är meriterande
Det viktigaste för oss är att du genuint intresserad av mat, service och försäljning. Du bör trivas med att arbeta i grupp och aktivt bidra till att skapa ett bra arbetsklimat. Vi vill att du som söker har en bra initiativförmåga och en positiv energi som smittar av sig, ser kundens behov och med stolthet och glädje levererar branschens bästa kundbemötande. Du drivs av utmaningar, ser möjligheter och har en vilja att hela tiden utveckla och effektivisera såväl verksamheten som dig själv. Vi ska inte sticka under stolen med att det kan vara ett stressigt arbete emellanåt, därför är det viktigt att du gillar att arbeta i ett högt tempo och kan behålla lugnet och leendet även i stressiga situationer. Tillsammans med dina kollegor blir du butikens ansikte utåt och för dig är kunden alltid nummer ett.Publiceringsdatum2026-06-11Kontakt
Nellie Larsson | Säljchef
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,5 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror – något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!
Coop värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Syd AB
(org.nr 556615-2269)
274 32 SKURUP Arbetsplats
Coop Skurup Jobbnummer
9958696