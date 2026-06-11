Vi söker extra personal till industristäd och lokalvård Gotland
Food Support Sverige AB / Städarjobb / Gotland Visa alla städarjobb i Gotland
2026-06-11
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Är du intresserad av att arbeta extra några timmar i veckan eller vid behov? Food Support AB söker nu flexibla och ansvarstagande medarbetare till industristäd och lokalvård på Gotland. Möjlighet till förlängning finns.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som medarbetare hos oss arbetar du med industristäd och lokalvård i livsmedelsmiljöer. Du bidrar till att säkerställa hög hygienstandard och en trygg arbetsmiljö för våra kunder. Arbetet är praktiskt, varierande och utförs enligt tydliga rutiner. Ingen tidigare erfarenhet krävs — utbildning sker på plats.
Information om tjänsten:
• Plats: Gotland
• Omfattning: Extraarbete / vid behov
• Arbetstid: Varierande, främst kvällstid
• Start: Enligt överenskommelse
• Möjlighet till förlängning finns
Vi söker dig som
• Är flexibel och kan hoppa in vid behov
• Har god arbetsmoral och en positiv inställning
• Trivs med att arbeta i team
• Följer rutiner och hygienkrav noggrant
• Kan arbeta kvällar och eventuellt helger vid behov
Vi erbjuder
• Introduktion och utbildning på plats
• Ett stöttande och professionellt team
• Möjlighet till återkommande arbete
• En arbetsplats där kvalitet, säkerhet och samarbete är centraltSå ansöker du
Låter detta intressant? Skicka ditt CV till Nenad på nenad@foodsupport.se
och ange "vikarie Gotland" i ämnesraden eller meddelandet.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
E-post: nenad@foodsupport.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Food Support Sverige AB
(org.nr 559450-4184)
621 58 VISBY Jobbnummer
9958683