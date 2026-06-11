Administratör inom ekonomi (start omgående)
Bravura Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Landskrona Visa alla ekonomiassistentjobb i Landskrona
2026-06-11
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
, Lomma
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av administration och goda kunskaper i Excel? Är du dessutom tillgänglig för start omgående? Då kan det här vara en roll för dig. Här arbetar du med fakturahantering och administration i en vardag där du får ta ansvar för att flöden fungerar som de ska.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att vår kund har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och dem en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Om företaget
Vi kan i nuläget inte berätta vilket företag det gäller. Du får självklart mer information längre fram i processen.Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med administrativa uppgifter kopplade till kund- och leverantörsfakturor inom inrikes transporter. Du hanterar och följer upp avvikelser där debiteringar inte går igenom systemen automatiskt, vilket innebär att du kontrollerar underlag, felsöker orsaker och säkerställer att informationen blir korrekt innan vidare hantering. Arbetet innefattar även att sammanställa och bearbeta data i Excel, ofta utifrån underlag från olika källor såsom kunddata och mejl. Du arbetar i gränssnittet mellan ekonomi och logistik och har ett nära samarbete med order- och bokningsadministration, där du tar vid i ärenden som kräver manuell hantering. Rollen ställer krav på ett strukturerat arbetssätt då arbetsbelastningen kan variera och stundtals innebära hantering av större mängder data.
Du inleder med en introduktion där du får förståelse för arbetssätt och system innan du successivt arbetar mer självständigt.
Arbeta med kund- och leverantörsfakturor samt hantera och följa upp avvikelser där debiteringar inte går igenom systemen automatiskt
Kontrollera underlag, felsöka orsaker till avvikelser och säkerställa att information är korrekt innan vidare hantering
Sammanställa och bearbeta data i Excel samt samarbeta med order- och bokningsadministration i ärenden som kräver manuell hantering
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Har avslutad gymnasieutbildning, gärna med inriktning ekonomi
Har erfarenhet av administrativt arbete
Har goda kunskaper i Excel
Talar och skriver obehindrat på svenska samt har goda kunskaper i engelska
Som person är du noggrann och strukturerad och trivs med administrativa uppgifter. Du tycker om att arbeta med siffror och att förstå varför något inte stämmer, snarare än att bara rätta till det. Vidare är du flexibel i ditt arbetssätt och uppskattar att samarbeta med andra i vardagen.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Landskrona Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7882237-2047450". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Propellergatan 1 (visa karta
)
211 15 MALMO Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9958697