Vi är ett ledande SaaS-bolag som levererar tjänster inom forskningsadministration, inklusive Sveriges största ansökningssystem för forskning, Researchweb. Med lång erfarenhet inom forskning, sjukvård och informationsvetenskap har vi skaffat oss en unik förståelse för våra kunders behov. Vi är stolta över vår flexibilitet och förmåga att skräddarsy lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål. Sedan 2024 är vi en stolt del av Nordtech Group.
Vi befinner oss i tillväxt och söker nu därför en Support Specialist till vårt kontor i Borås. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda under dagtid, måndag till fredag.
Dina arbetsuppgifterSom Support Specialist hos Minso kommer du i många fall att vara den första kontaktpersonen för våra kunder och partners. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

Ansvara för inkommande samtal, ärenden och besök

Förse kunder med 1st line support, hantera och lösa tekniska frågor

Stötta kunder och partners i att få ut maximalt värde av våra tjänster

Utföra systemkonfigurationer och sätta upp lösningar för nya kunder

Genomföra utbildning av användare i vår plattform

Samarbeta med teknik- och produktteam för att eskalera och lösa mer komplexa ärenden

Administrativa uppgifter och merförsäljning är även en del av tjänsten

Vem söker vi?
För att lyckas i denna roll behöver du ha ett starkt tekniskt intresse och ett kundfokuserat tankesätt. Vi söker dig som:

Är serviceinriktad, noggrann och har förmåga att bygga goda kundrelationer

Har flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Har tidigare erfarenhet av kundtjänst eller teknisk support, gärna inom IT eller SaaS-lösningar

Är van att arbeta självständigt och ta ansvar för att lösa problem

Har goda kommunikationsfärdigheter och förmågan att förklara tekniska lösningar på ett enkelt sätt

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av 1st line support eller liknande roller och har ambitionen att växa i rollen och ta mer ansvar över tid.
Vad erbjuder vi?Minso Solutions erbjuder en avslappnad och pragmatisk arbetsmiljö där vi värderar samarbete och frihet under ansvar. Vårt fina kontor ligger centralt i Borås, och vi erbjuder bra förmåner och möjligheter till personlig utveckling. Du blir en del av ett engagerat och ambitiöst team som arbetar för att dagligen göra skillnad för forskare och universitet över hela landet.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Minso Solutions? Ansök idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
