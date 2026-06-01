Support/kundtjänst

2026-06-01
Vi söker vår nästa stjärna till supporten – gillar du människor, tempo och problemlösning?
Vi växer och söker nu en ny kollega till vårt supportteam! Vi letar efter dig som trivs med kundkontakt, gillar att ha många saker på gång samtidigt och som kan behålla lugnet även när dagen inte riktigt följer planeringen.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Ena stunden hjälper du en kund med en order, nästa stund löser du en specialförfrågan eller svarar på en rad följdfrågor. Därför söker vi någon som är serviceinriktad, lösningsorienterad och tycker att det är roligt när det händer mycket.
Vi tror att du har:
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana – du behöver inte vara IT-tekniker, men du känner dig bekväm med nya system
B-körkort
Förmåga att arbeta strukturerat och organiserat, samtidigt som du är flexibel när plan A plötsligt blir plan C
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet inom support, kundservice, försäljning eller marknadsföring
Vana att hantera många ärenden samtidigt utan att tumma på kundupplevelsen
Ett naturligt problemlösartänk – du ser gärna lösningar före problem
Vem är du?
Du gillar människor och är inte rädd för att ta kontakt. Du trivs i ett högt tempo, kan prioritera när det behövs och håller ordning även när det är mycket på gång. Du blir inte stressad av en specialskylt, en ovanlig order eller en kund som har 14 följdfrågor – snarare ser du det som en rolig utmaning.
Vi erbjuder
En varierande roll där du får arbeta nära både kunder och kollegor i en verksamhet med högt tempo, korta beslutsvägar och stort fokus på service. Ett glatt team med högt i tak som värdesätter att ha kul på jobbet.
Är du vår nästa stjärna?
Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: jessie.klingberg@skyltdirect.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Support". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SkyltDirect AB
(org.nr 559038-0704), http://www.skyltdirect.se
Braxenvägen 4 (visa karta
)
761 41 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9940684