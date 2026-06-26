Support Financial Assistant till Fortnox i Malmö
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Malmö Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö
2026-06-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en roll där du får kombinera ekonomi, problemlösning och samarbete i ett bolag som växer snabbt? Nu söker vi dig som vill bli en del av Fortnox och arbeta nära deras finansiella flöden i en viktig och central funktion.
Fortnox är ett av Sveriges ledande bolag inom molnbaserade affärssystem - de är motorn som får tusentals företag att snurra varje dag. På Fortnox möts du av en modern arbetsplats i en häftig tillväxtresa. Här får du utrymme att utvecklas, utmanas och ha riktigt roligt på vägen mot att förenkla företagandet för alla!
I rollen som Support Financial Assistant arbetar du i hjärtat av Fortnox finansiella flöden. Du är med och säkerställer att betalningar hanteras korrekt, tryggt och i tid. Rollen är både operativ och problemlösande, där du hanterar ärenden kopplade till ekonomiska transaktioner samtidigt som du har ett nära samarbete med både interna team och externa partners.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att registrera och hantera inbetalningar, arbeta med oplacerade betalningar och utreda avvikelser, hantera utbetalningar samt dagliga finansiella flöden och lösa ärenden kopplade till ekonomiska transaktioner. Rollen innefattar även avstämningar och viss löpande redovisning, samt att bidra till förbättring av arbetssätt och processer. Du blir en del av ett team där samarbete och tydlig kommunikation är en självklar del av vardagen.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen men du blir direktanställd av Fortnox. Tjänsten är på heltid med start i början av september och arbetstiderna är förlagda under kontorstider. Placering är centrala Malmö.
DETTA SÖKER VI
Dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller liknande
Dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Dig som har ett intresse för ekonomi och finansiella flöden
Dig som trivs i ett högt tempo och har ett lösningsfokuserat arbetssätt
Dig som kommunicerar obehindrat på svenska och har god engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller tidigare har arbetat i Fortnox system.
Fortnox erbjuder en arbetsplats med högt tempo, stark utveckling och goda möjligheter att växa. Här får du arbeta i en modern miljö tillsammans med engagerade kollegor där samarbete och utveckling står i fokus.
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en del av Fortnox? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande. Som en del i urvalsprocessen ber vi dig genomföra testet Koncentrationsförmåga som finns tillgängligt i din profil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Drottninggatan 34 (visa karta
)
211 41 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kristina Cosic malmo.white@studentconsulting.com Jobbnummer
9981959