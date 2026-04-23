Supply Chain Planner
2026-04-23
Vi söker en Supply Chain Planner till ett företag i Stockholm. Start är omgående, 8 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Denna roll är 80% onsite i Stockholm och 20% kan utföras remote.
Uppdragsbeskrivning:
Som vår konsult kommer du att vara en del av Supply Chain och ingå i sektionen Planning & Optimizing. Uppdraget är att optimera varuflödet utifrån lönsamhet och hållbarhet. Affärsområdet ansvarar för affärsverksamheten kopplad till oljeraffinaderier och depåsystem.
Du kommer att arbeta i ett digitalt system för planering. Rollen innebär bland annat att dagligen planera och koordinera fartygsleveranser till och från depåer samt att styra lagernivåer och hantera recept mot uppsatta mål.
I arbetet ingår nära samarbete med flera andra funktioner inom verksamheten. Du kommer att arbeta i en föränderlig miljö där det ofta krävs prioriteringar och snabba beslut.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som ingår:
• Framtagande samt kontinuerlig uppdatering och optimering av planer för interna oljeleveranser och inköp till och från depåer.
• Styrning och optimering av lagernivåer och depåtillgänglighet mot uppsatta mål.
• Styrning och optimering av produktblandningar mot kvalitetsspecifikationer och reduktionspliktsmål.
• Planering och koordinering av köp och sälj mellan de olika bolag som verksamheten samarbetar med.
Krav på kompetens
För att lyckas i denna roll behöver du ha en relevant akademisk examen inom Supply Chain, industriell ekonomi eller liknande högskoleutbildning som bedöms likvärdig.
Ska-krav:
• Högskoleutbildning inom Supply Chain, industriell ekonomi eller liknande som bedöms likvärdig.
• Goda kunskaper i MS Office.
• Mycket god förmåga att tala och skriva svenska och engelska.
• Van att arbeta med många parallella informationsflöden.
Meriterande erfarenhet:
• Minst 3 års erfarenhet av arbete inom Supply Chain, inklusive flödesplanering.
• Minst 3 års erfarenhet av att arbeta i ett ERP-system.
• Erfarenhet av att arbeta i internationella team.
• Strukturerad och noggrann med ett öga för detaljer.
• God kommunikativ förmåga.
• Proaktiv och självgående.
• Lätt för att sätta sig in i nya rutiner och processer.
• Van att arbeta självständigt och fatta egna beslut.
• Lösningsorienterad.
Denna roll kräver flytande kunskaper i både svenska och engelska.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Stockholm. Start är omgående, 8 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Det här uppdraget är minst 80% on-site i Stockholm och upp till 20% av arbetet kan utföras remote.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Marianne Nilsson.
