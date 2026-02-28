Supply Chain Manager till Frapak Packaging
Om Frapak Frapak Group är ett europeiskt familjeägt bolag med lång erfarenhet inom förpackningsindustrin. Sedan starten 1978 har Frapak utvecklat och levererat innovativa standard- och kundanpassade förpackningslösningar till kunder inom bland annat kosmetik, läkemedel och livsmedel.
Koncernen har tre egna fabriker i Europa, flera säljkontor och levererar produkter direkt från egna lager till kunder över hela Europa. Utöver distribution är Frapak involverade i konstruktion av formar, utveckling av produktionsutrustning samt dekorationstekniker, vilket ger en stark teknisk och kvalitativ förankring i hela värdekedjan.
Frapak Nordic, med kontor i Göteborg, ansvarar för den nordiska marknaden och är en del av denna större europeiska kontext. Det nordiska bolaget är ett mindre team i tillväxt, med nära samarbete inom koncernen och korta beslutsvägar lokalt.
Om rollen Vi söker nu en Supply Chain Manager till Frapak Nordic. Rollen är central i verksamheten och passar dig som vill ta ett samlat ansvar för hela leverantörskedjan i ett mindre bolag med stor påverkan, samtidigt som du verkar i en etablerad internationell koncern.
Du ansvarar för att säkerställa effektiva, strukturerade och kostnadseffektiva flöden - från inköp och order till lager, distribution och leverans till kund. Rollen är både operativ och strategisk, med stort utrymme att bygga struktur, förbättra arbetssätt och skapa stabila flöden tillsammans med leverantörer, logistikpartners och interna funktioner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Inköp, orderhantering och löpande dialog med leverantörer
• Uppföljning av leveranser, transittider och leveranssäkerhet
• Samarbete med fraktbolag och tredjepartslager
• Säkerställande av korrekt artikel-, pris- och orderdata i affärssystem
• Uppföljning av nyckeltal såsom leveransprecision och lageromsättning
• Förbättring och utveckling av processer, rutiner och arbetssätt
• Orderbekräftelser, kundkontakt och fakturering
Vi söker dig som
• Har flera års erfarenhet inom supply chain, logistik eller inköp
• Har god helhetsförståelse för leverantörskedjan och affärsflöden
• Är van att arbeta i ERP-system och med strukturerad masterdata
• Är självgående, strukturerad och lösningsorienterad
• Trivs i ett mindre bolag där du får ta stort ansvar och påverka
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Om möjligheten Hos Frapak Nordic erbjuds du en nyckelroll där ditt arbete gör verklig skillnad. Du blir en viktig del av ett litet, engagerat team av fyra personer i Göteborg, samtidigt som du arbetar i nära samspel med en större europeisk koncern. Rollen passar dig som uppskattar variation, ansvar och möjligheten att bygga och utveckla supply chain-strukturer snarare än att enbart förvalta befintliga processer.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig John Rembeck på john@mrpartner.se
eller 0730-463121.
