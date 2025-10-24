Supply Chain i Göteborg!
2025-10-24
Vill du investera i din framtid? Söker du nya utmaningar inom Supply Chain, inköp och logistik i Göteborgsområdet?
ValueOne är specialister på Supply Chain Management och vi ser ett växande behov av att samtala med kompetenta personer inom detta område. Om du är den vi söker, kan vi idag och i framtiden erbjuda ett flertal intressanta tjänster och uppdrag i regionen.
Detta är en generell annons som inte är kopplad till en specifik befattning eller uppdrag.
Som konsult hos ValueOne blir du en del av ett professionellt och driftigt team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Genom att gå med i vårt team erbjuds du:
Personlig coachning och karriärrådgivning
Sjuk- och vårdförsäkring
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Nätverksträffar med kompetenta kollegor och Supply Chain professionals genom återkommande event och föreläsningar
Kompetensutveckling genom vårt partnerskap med CIPS (www.cips.org).
Vi är intresserade av dig som har relevant erfarenhet, gärna inom något av följande områden:
Category Management
Inköp på operativ, taktisk eller chefsnivå
Projektledning, gärna med fokus på industrialisering
Supplier Quality - SQE/SQA/SQM
Analys och prognosarbete
Transport och distribution
Warehousing
Supply och/eller demand planning
Produktionsplanering
Logistikutveckling
Dina erfarenheter
Vi söker dig som vill utvecklas inom Supply Chain, oavsett på vilken nivå du befinner dig i din karriär. Som person ser vi gärna att du har en stark egen drivkraft och är resultatinriktad. Akademisk eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot inköp, Supply Chain och logistik är meriterande för de tjänster vi söker. Men även du som skaffat dig värdefull kunskap och erfarenhet inom Supply Chain i arbetslivet kan söka tjänsterna.
AnsökanSkicka din ansökan och CV via länken nedan. Vi hanterar ansökningar och tillsätter tjänster löpande. Om du har frågor om uppdragen är du välkommen att kontakta Per Nyberg på telefonnummer: 0731-52 02 78.
