Supply Chain Developer
2025-12-22
Vi på Nordic Nest Group befinner oss på en spännande resa mot att bli den mest älskade destinationen inom skandinavisk design och livsstil. För att lyckas behöver vi effektiva, hållbara och skalbara logistikflöden i världsklass.
Vill du vara med och utveckla ett logistikflöde som gör verklig skillnad - för våra kunder, våra kollegor och vår affär? Nu söker vi en Supply Chain Developer som vill vara med och utveckla vår Supply Chain, driva förbättringar och skapa förutsättningar för tillväxt och en förstklassig kundupplevelse.
Vad innebär rollen?
Som Supply Chain Developer har du ett övergripande ansvar för att utveckla och förbättra Nordic Nest Groups Supply Chain och logistikverksamhet. Ditt uppdrag är att skapa effektiva, hållbara och välfungerande flöden som säkerställer hög produktivitet och en leverans- och kundupplevelse i toppklass - i takt med att vi fortsätter att växa och automatisera.
Du analyserar varuflöden och kundbehov, utmanar befintliga arbetssätt och driver förändring genom hela Supply Chain, från leverantör till slutkund. Du initierar och leder projekt, tar fram beslutsunderlag och omsätter idéer till konkreta förbättringar i verksamheten.
I rollen kommer du bland annat att:
Analysera och utveckla varuflöden i ett omnichannel-perspektiv
Identifiera förbättringsområden och driva verksamhetsutvecklande initiativ
Initiera, leda och slutföra projekt inom logistikområdet
Ta fram beslutsunderlag och business case för förbättringsförslag
Stötta organisationen med logistikkompetens och systemutveckling
Arbeta med ständiga förbättringar kopplat till effektivitet, kvalitet och hållbarhet
Analysera data och identifiera flaskhalsar och förbättringsområden
Bidra till och skapa förutsättningar för en leveransupplevelse i världsklass
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, nyfiken och har ett starkt driv att förbättra och utveckla. Du trivs i gränslandet mellan strategi och praktik och har lätt för att se helheten - samtidigt som du inte tappar detaljerna.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av logistik-, Supply Chain- eller verksamhetsutveckling
Är van att arbeta med analys, förbättringsarbete och projektledning
Har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att omsätta analys till handling
Är kommunikativ och trivs med att samarbeta med många olika intressenter
Har ett affärsmässigt mindset och förstår kopplingen mellan logistik, kundupplevelse och resultat
Gillar att utmana befintliga arbetssätt och driva förändring i praktiken
Är flytande i svenska och engelska
Erfarenhet av e-handelslogistik, automatisering, systemutveckling eller arbete i komplexa flöden är meriterande.
Är du redo för att utveckla logistik som gör skillnad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start snarast enligt överenskommelse. Placeringsort är på vårt huvudkontor i Kalmar.
Vi tror på kraften i personliga egenskaper, därför använder vi personlighetstester i ett tidigt skede i processen.
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Vid frågor kring tjänsten välkomnas dessa via mail till Nicklas Törnqvist, Chief Supply Chain & Delivery Experience Officer, på nicklas.tornqvist@nordicnest.com
.
VÄLKOMMEN HEM!
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
Detta är ett heltidsjobb.

Nordic Nest AB
(org.nr 556628-1597), https://career.nordicnestgroup.com
Stämpelvägen 3 (visa karta
394 70 KALMAR
Nordic Nest Group
Nicklas Törnqvist
nicklas.tornqvist@nordicnest.com
9660410