Supply Chain Analyst till välkänt retailbolag
OIO Väst AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vill du ta en nyckelroll i att utveckla framtidens Supply Chain i en av Sveriges största retailverksamheter?
Vi söker nu en analytisk och förändringsdriven Supply Chain Analyst till ett väletablerat bolag med hundratals fysiska enheter och en omfattande e-handelsverksamhet. Här får du möjlighet att kombinera analys, affärsförståelse, systemutveckling och processförbättring i en roll med stort mandat och hög påverkan på verksamheten.
Det här är en ny roll som skapats med ambitionen att stärka det datadrivna arbetssättet inom Supply Chain och hjälpa organisationen att ta nästa steg i sin utveckling.
Om rollenDu kommer att bli en central del av Supply Chain-funktionen och arbeta nära ett team av planners där ditt uppdrag är att skapa insikter, identifiera förbättringsmöjligheter och utveckla smartare arbetssätt.
Rollen är bred och varierad och passar dig som trivs i skärningspunkten mellan analys, verksamhetsutveckling och systemstöd. Du kommer inte enbart att analysera data – du kommer också att omsätta insikterna till konkreta förbättringar som stärker verksamhetens effektivitet, tillgänglighet och lönsamhet.
Du blir även en viktig kontaktpunkt för andra delar av organisationen som behöver beslutsunderlag, analyser och rekommendationer kopplade till varuförsörjning, lager och prognoser.
Exempel på arbetsuppgifterGenomföra analyser av försäljning, lager, tillgänglighet och varuflöden
Identifiera trender, avvikelser och förbättringsmöjligheter
Utveckla och förbättra prognos- och planeringsprocesser
Ta fram beslutsunderlag för lagerstyrning, servicegrad och kapitalbindning
Stötta planners med analyser och förbättringsförslag
Driva initiativ inom processutveckling och effektivisering
Bidra till utveckling och optimering av planeringssystem
Arbeta tvärfunktionellt med bland annat kategori, marknad och andra affärsområden
Bidra till att stärka ett mer datadrivet arbetssätt inom organisationen
Vi söker dig som
Har erfarenhet från Supply Chain och trivs med att använda data för att skapa förbättringar i verksamheten.
Du har sannolikt arbetat inom områden som:
Supply Chain Analysis
Demand Planning
Supply Planning
Inventory Management
Logistikutveckling
Processutveckling inom Supply Chain
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av:
Varustyrning och lageroptimering
Prognostisering och planering
Supply Chain-processer och varuflöden
Analys av större datamängder
Att omsätta analys till konkreta förbättringar
Det är meriterande om du har erfarenhet av planeringssystem som exempelvis Relex eller liknande lösningar.
Vi ser även positivt på erfarenhet av verktyg såsom Excel, Power BI, SQL, Python eller andra analysverktyg.
Vem är du?För att trivas i rollen tror vi att du är:
Analytisk och nyfiken
Självständig och initiativtagande
Strukturerad men flexibel
Förändringsdriven och lösningsorienterad
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Bekväm med att utmana befintliga arbetssätt på ett konstruktivt sätt
Du uppskattar att arbeta nära verksamheten och drivs av att skapa verklig påverkan genom data, analys och utveckling.
Därför ska du sökaDet här är en unik möjlighet att komma in i en ny roll med stort mandat och stora möjligheter att påverka.
Du blir en del av ett stabilt och välkänt bolag inom retail med stark marknadsposition, omfattande verksamhet och tydliga ambitioner framåt. Organisationen befinner sig i en spännande utvecklingsfas där det finns stort utrymme att förbättra processer, stärka samarbeten och bygga framtidens Supply Chain.
Här får du:
En nyckelroll med stor påverkan
Möjlighet att driva utveckling och förändring
Arbeta nära affären och fatta datadrivna beslut
Stor frihet under ansvar
En organisation med hög kompetens och god stämning
Möjlighet att sätta din prägel på framtida arbetssätt
Om anställningen
Detta är en rekrytering där du blir anställd direkt av kunden.
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Stockholm
Ersättning: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Lindhagensgatan 116 (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9963310