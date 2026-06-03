Supply Chain Analyst
Saab Aktiebolag / Speditörsjobb / Arboga Visa alla speditörsjobb i Arboga
2026-06-03
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll!
Din roll
Vi söker nu en Supply Chain Analyst till vår verksamhet i Arboga. Rollen är ny och erbjuder en spännande möjlighet att vara med och forma arbetssätt, processer och uppföljning inom lager och supply chain tillsammans med verksamheten, finance och huvudplanering.
Du kommer att arbeta nära vår underhållsverksamhet för Gripen-systemet där vi ansvarar för materialförsörjning och verkstadsarbete för militära kunder. Rollen har ett tydligt fokus på lageranalys, uppföljning och optimering där du bidrar med insikter och analyser som stärker verksamhetens förmåga att fatta rätt beslut över tid.
Som Supply Chain Analyst kommer du att fungera som ett viktigt stöd till både verksamheten och finance genom att analysera lagerdata, identifiera förbättringsområden och bidra till ökad kontroll och effektivitet inom supply chain-flödet. Du får möjlighet att utvecklas i rollen och arbeta brett med frågor kopplade till lagerstyrning, materialflöden och kapitalbindning.
Arbetsuppgifter som förekommer är bland annat:
Analys och uppföljning av lagersaldon, omsättningshastighet och materialflöden
Prognostisering och analys av framtida lager- och materialbehov
Uppföljning av projektlager och standardlager tillsammans med verksamhet och finance
Identifiering av avvikelser, förbättringsområden och åtgärdsförslag inom supply chain och lagerhantering
Definiera, följa upp och presentera KPI:er kopplade till lager och leveransprecision
Analys av kapitalbindning, inkurans och kostnadsdrivare inom lagerverksamheten
Samarbete med flera olika funktioner och avdelningar inom verksamheten
Bidra till utveckling av processer, arbetssätt och uppföljningsmodeller Publiceringsdatum2026-06-03Profil
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning inom exempelvis Supply Chain Management, logistik, industriell ekonomi eller motsvarande. Rollen passar både dig som är i början av din karriär och dig som har tidigare erfarenhet inom supply chain, lagerstyrning eller analysarbete.
Du har ett starkt analytiskt tänkande och tycker om att arbeta datadrivet för att identifiera samband, trender och förbättringsmöjligheter. Vidare är du strukturerad, noggrann och har ett intresse för hur lager och materialflöden kan optimeras för att skapa affärsnytta.
Vi ser gärna att du har:
God förmåga att analysera och hantera större mängder data
Erfarenhet eller kunskap inom prognostisering och KPI-uppföljning
Grundläggande förståelse för lager, logistik och supply chain-flöden
God förståelse för ekonomiska aspekter såsom kapitalbindning, omsättningshastighet och inkurans
Goda kunskaper i Excel
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
IFS och/eller andra affärssystem
Lagerstyrning och lageroptimering
Materialdrivning och försörjningsplanering
Analys- och uppföljningsarbete kopplat till supply chain eller finance
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är serviceinriktad, nyfiken och har ett starkt eget driv. Eftersom rollen är ny ser vi gärna att du tycker om att vara med och bygga upp arbetssätt och samarbeten tillsammans med andra. Du är initiativtagande, lösningsorienterad och motiveras av att bidra till utveckling och förbättring.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB mia.haaster@saabgroup.com Jobbnummer
9945315