Supplier Quality Engineer sökes till tekniskt bolag!

Vill du arbeta med leverantörskvalitet i en avancerad och dynamisk produktionsmiljö? Vi söker nu en Supplier Quality Engineer till ett spännande konsultuppdrag i Västerås till ett tekniskt bolag. Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Som Supplier Quality Engineer får du en central roll i att säkerställa att inköpt material uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Du driver reklamationsärenden i SAP, begär in och följer upp åtgärdsrapporter (8D) från leverantörer samt initierar materialkontroller när det behövs. Rollen innebär också att kommunicera med berörda parter och hålla organisationen uppdaterad i pågående ärenden. Vid behov beslutar du om ankomstkontroll av leveranser och koordinerar både avvikelser och godkännanden tillsammans med leverantörer. Dessutom får du möjlighet att bidra till förbättringsarbete kopplat till både materialflöden och interna processer. Rollen kräver arbete på plats.
Utöver detta kommer du bland annat att:
Följa upp utfallsprov vid nya artiklar eller leverantörsbyten.
Dokumentera och koordinera avvikelsegodkännanden.
Ha översyn på leverantörers prestationer och vid behov eskalera ärenden.
Vi söker dig som
Har god teknisk förståelse och erfarenhet av arbete i en tillverkande miljö. Du trivs i en roll där du får kombinera analys och problemlösning med kommunikation och samarbete.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Något års erfarenhet inom kvalitets- eller leverantörsarbete alternativt högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis maskinteknik.
Vana av att arbeta i producerande miljöer och ha leverantörs kontakt.
Kunskap om rotorsaksanalys och metoder som 8D, DMAIC eller liknande.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
För att trivas i rollen ser vi att du är kommunikativ, strukturerad och har en samarbetsinriktad inställning. Du är trygg i att ta ansvar och leder genom att skapa förtroende. Har förmåga att arbeta strukturerat, driva processer framåt och leverera resultat.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Västerås
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Sara Glennhammar, sara.glennhammar@pn.se
