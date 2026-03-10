Supplier Quality Assurance mot fordonsindustrin
Framtiden i Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Hässleholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Hässleholm
2026-03-10
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Hässleholm
, Perstorp
, Kristianstad
, Osby
, Höör
eller i hela Sverige
Vi söker dig med bakgrund inom kvalitetsarbete som vill jobba med att utveckla samarbetet mellan företaget och dess leverantörer. Ni arbetar mot den elektrifierade fordonsmarknaden och du kommer att spela en nyckelroll på inköpsavdelningen för att säkerställa att företagets produkter uppfyller de höga krav och standarder som ställs på fordonsindustrin.
OM ROLLEN
Vi söker en engagerad och proaktiv Supplier Quality Assurance med mål att driva och utveckla underleverantörer för att de ska levererar felfria produkter till bolagets produktion. I denna breda roll kommer du att vara en central kontaktpunkt för både interna och externa leverantörer, utveckla samarbetet och bidra till att säkerställa att kvalitetsstandarder efterlevs på högsta nivå.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Kontinuerligt med förbättringsarbete tillsammans med resterande inköpsavdelning och leverantörer.
Hantera leverantörsreklamationer: Identifiera och dokumentera problem med leveranser, analysera orsaker till fel och samarbeta med leverantörer för att hitta lösningar.
Proaktiv utveckling av leverantörer: Arbeta för att förbättra samarbetet med leverantörerna och säkerställa att deras processer ständigt utvecklas för att möta våra krav.
Leverantörsrevisioner: Genomföra och leda leverantörsrevisioner för att säkerställa att kvalitetskrav, standarder och avtal följs, samt identifiera eventuella risker i leverantörens processer. Vid dessa sker resor till leverantörer, främst i Europa, 10-30 per år. Resorna sker i arbetsveckorna och varar i regel 2-4 dagar.
Koordinering: Vara en tydlig och effektiv kommunikatör gentemot leverantörer, produktion och andra interna avdelningar för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas för att komma åt problem.
Stödja produktionen i dagliga avvikelser och liknande kvalitetsärende som är leverantörsrelaterade.
Rollen som Supplier Quality Assurance kräver en kombination av teknisk förståelse, förmåga att bygga goda relationer och ett strukturerat och målmedvetet arbetssätt. Du kommer att samarbeta med flertal interna och externa parter och ha en viktig roll i att säkerställa långsiktiga, stabila leverantörsrelationer.
Här erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö, med högt tempo där du får möjlighet att växa och utvecklas både personligen och i din yrkesroll. Du får ta stort ansvar i ett litet team och blir en viktig del i att förbättra och utveckla företagets arbetsprocesser. Det finns möjlighet till fortbildning genom relevanta externa utbildningar.
OM DIG
För rollen Supplier Quality Assurance söker vi dig som är en självgående och drivande person. Är strukturerad och har förmåga att koordinera flertal arbetsuppgifter och projekt samtidigt. Du är prestigelös och har lätt för att samarbeta med olika typer av människor. Har god social kompetens och förmåga att kommunicera effektivt med både interna och externa aktörer. Du vågar ställa frågor för att hitta lösningar och förbättringar. Du har en vilja att lära dig och utvecklas inom både teknik och kvalitetsarbete.
Skallkrav:
Ingenjörsutbildning eller annan teknisk bakgrund. Du bör kunna läsa och tolka ritningar och har en grundläggande förståelse för tekniska och kvalitetsmässiga krav.
Erfarenhet av kvalitetsarbete, gärna inom fordonsbranschen.
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från verkstadsindustrin
OM FÖRETAGET
Vår kund utvecklar och tillverkar innovativa komponenter och lösningar för uppvärmning, mätning och styrning, med fokus på elektriska värmesystem. De erbjuder ett brett sortiment av produkter, inklusive rörvärmeelement, styrsystem och mätutrustning, som används inom industri, fordon, energi, hushållsapparater och HVAC. Med en stark betoning på hållbarhet och energieffektivitet är företaget globalt erkända för sina patenterade lösningar och bidrar till en grönare framtid genom sina hållbara och effektiva produkter. Med en internationell närvaro och cirka 350 medarbetare på plats i Sösdala, arbetar de aktivt för att utveckla hållbara energilösningar i världsklass, och är ett förstahandsval för elektrisk uppvärmning.
Mer info om kundföretaget fås vid intervjutillfälle!
OM FRAMTIDEN
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du till en början vara anställd genom oss på Framtiden, för att sedan ha god möjlighet att gå över i anställning hos kundföretaget.
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, referenstagning, sedan en intervju med chef på företaget.
För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Då vi arbetar kompetensbaserat baserar vi ej urvalet på personligt brev, därav inget vi efterfrågar.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
VILLKOR
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Hässleholm, onsite
Arbetstider: Kontorstid, flextid
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52203_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
280 10 SÖSDALA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Emma Dicksson emma.d@framtiden.com Jobbnummer
9789276