Supplier Manager
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Avdelningen du kommer jobba på har till uppgift att förse kunden med de IT system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, anskaffar samt sköter drift och förvaltning av befintliga system.
För en period har nu avdelningen ett behov av att ta in en person för att stärka upp Supplier Manager -teamet.
En IT Supplier Manager ansvarar för att planera, styra och utveckla relationer med kundens IT-leverantörer. Befattningen säkerställer att avtal efterlevs, att leveranser uppfyller verksamhetens krav och att upphandlingar och inköp stödjer verksamhetens behov.
Supplier Manager har två huvudsakliga arbetsområden; Samverkan med kundens IT:s leverantörer samt säkerställa att IT krav finns med vid upphandlingar och inköp. Utöver det ansvarar man även för förvaltning och utveckling av leverantörsstyrning för kundens IT:s leverantörer.
Supplier Managern ansvarar bland annat för att:
Stödja IT-avdelningen vad gäller tolkning och användande av IT-avtal.
F ölja upp samarbetet mellan kunden och leverantörerna
Hantera eskaleringar från den operativa verksamheten
Följa upp viten och hantera vitesdiskussioner
Förhandla och lösa eventuella tvister med IT-leverantörer
Förhandla och teckna eventuella tillägg till befi ntliga avtal
Säkerställa att kravställare involveras vid upphandlingar och att kravspecifikationer, regelverk och IT-krav efterlevs.
Representera IT vid upphandlingar och förhandlingar.
Obligatoriska krav
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete som Supplier Manager, Vendor Manager eller motsvarande roll inom IT-verksamhet
Minst 2 stycken dokumenterade uppdrag rörande upphandlings- och avtalsrelaterade sammanhang för IT, varav 1 ska ha varit en upphandling med Cloud-, SaaS- och Infrastruktur-relaterade tjänster
Minst 1 dokumenterat uppdrag rörande upphandlings- och avtalsrelaterade sammanhang för OT
Vana med att jobba med IT Sourcing-strategier
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9708000