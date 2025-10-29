Supervisor - Front of Huse Sodexo Hub / Campus Ambassadors
Varje dag på jobbet börjar med dig - en arbetsledare som inspirerar och motiverar teamet, sprider energi och får vardagen att flyta smidigt. Som Arbetsledare för teamet i Garnisonen och Sodexo Hub kombinerar du ledarskap, service och innovation. Du tar ansvar för drift och budget och använder moderna verktyg för att skapa en effektiv, välskött och trivsam miljö. Du ser detaljer, säkerställer kvalitet och ordning, och sprider glädje som smittar av sig på både medarbetare och kunder. Din roll innebär också att koordinera personalen i Garnisonens hubbar, vara med och utveckla nya rutiner samt bidra till event och aktiviteter som stärker upplevelsen i Sodexo Hub.
Om rollen
Som Arbetsledare blir du en nyckelperson - spindeln i nätet - i ett engagerat team som, tillsammans med hyresvärd och hyresgäster, skapar en miljö där människor trivs varje dag.
Du är närvarande på plats och arbetar operativt i alla tre Servie Hubar, där du bidrar till ett varmt och välkomnande bemötande för både kollegor och kunder, och ser till att vardagen flyter på smidigt på kontoret. Tillsammans med arbetsledaren för städ och teknisk support ser du till att planera och samordna dagarna, så att vi håller en jämn och hög servicenivå genom hela leveransen - oavsett om det gäller Garnisonen, Sodexo Hub eller våra framtida kunder (hyresgäster). Du arbetar flexibelt och har en tät dialog med ditt team, Campus Ambassadörerna som både kan avlastar, bidrar med sin specialkompetens och hoppar in när du behöver vara rörlig i din tjänst. Tillsammans skapar ni ett samspelt team, där alla hjälper varandra och bidrar till en positiv och lösningsorienterad arbetsmiljö. Du är en självklar del av teamet på kontoret och hittar balansen mellan att vara kollega i vardagen och samtidigt representera leveransen mot kund. Du möter alla med samma respekt och engagemang - oavsett om de är kollegor, samarbetspartners eller kunder - och bidrar till att utveckla både arbetssätt och upplevelse, varje dag.
Dina huvudsakliga uppgifter:
• Vara huvudkontakt mot Sodexo Hub och säkerställa deras behov och upplevelse.
* Leda, inspirera och utveckla tjänsterna Fron of Huse (Sodexo Hub) och Campus Ambassadors på Karlavägen.
* Budgetansvar och uppföljning av resultat samt merförsäljning där det är möjligt
* Planera, koordinera event från idé till genomförande på Sodexo Hub
* Hantera förfrågningar och beställningar med hög servicenivå
* Säkerställa att arbetsytor och gemensamma ytor alltid upplevs inbjudande, levande och professionella
* Forma och implementera nya rutiner och arbetssätt för att förbättra verksamheten
• Jobba aktivt med merförsäljning
• Vara närvarande på plats och jobba operativt
• Budgetansvar och uppföljning av resultat
• Säkerställa smidiga arbetsflöden
Vem är du?
Du sprider värme och engagemang som smittar av sig på teamet och medarbetare. Med en personlig men professionell framtoning skapar du goda relationer och förtroende, samtidigt som du är flexibel, initiativrik och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där ledarskap, service och kundkontakt kombineras.
Du tar ansvar, är prestigelös i din ledarroll. Du ser helheten samtidigt som du uppmärksammar detaljer. Du gillar att planera och genomföra aktiviteter och event, och har en naturlig känsla för värdskap och service i alla möten med hyresgäster, kunder och medarbetare.
Detta kännetecknar dig:
* Ledarerfarenhet och vana att utveckla medarbetare
* Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar i driften
* Ekonomisk förståelse och erfarenhet av merförsäljning eller säljfokus
* Intresse för innovation och ny teknik
* Intresse för innovation och ny teknik
* Noggrann, strukturerad och med känsla för kvalitet
* Ekonomisk förståelse och erfarenhet av merförsäljning eller säljfokus
* Glädjespridande, inspirerande och positiv som ledare
Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbetsledning inom service eller reception
* Uttrycka dig väl i svenska och engelska i ta och skrift
* Grundläggande digital kompetens
* Vana av mötesteknik och stöttar gärna vid uppstart av möten
• Administrativ vana och systemkompetens. Goda kunskaper i Officepaketet med inriktning Excel och Word
* Ekonomisk förståelse (vana av budgetansvar meriterande)
* Förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och fatta beslut
* Noggrann, strukturerad och med känsla för kvalitet
* Har baristakunskaper (meriterande men inte ett krav).
Varför Sodexo?
Hos oss blir du en del av ett team där energi, omtanke och gemenskap står i centrum. Vi är i starten av något nytt - ett uppdrag där du får vara med och bygga, påverka och skapa. Här finns plats för din personlighet, dina idéer och din vilja att utvecklas.Det här är inte bara ett jobb - det är en möjlighet att forma framtidens serviceupplevelse i en av Stockholms mest dynamiska miljöer.
Tjänsten
Vi erbjuder en spännande heltidstjänst på Sodexo. Du är på plats måndag till fredag och blir en nyckelperson i verksamheten på en plats där historia möter framtid - Garnisonen i Stockholm. Tjänsten startar 1 Januarr eller enligt överenskommelse. Rollen har stor potential att växa för dig som på sikt vill ta ett större ansvar. Vi ser fram emot att välkomna dig som vill bidra med ledarskap, värme och engagemang!Så ansöker du
Har du frågor längtar vi efter att höra från dig! Kontakta gärna hanna.johansson2@sodexo.com
. Vi vill ha din ansökan senast 17 november, och den skickas smidigt och endast via vår hemsida. Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Välkommen att söka!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
