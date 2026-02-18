Superuser i Apptio till industribolag
2026-02-18
Vill du vara navet mellan ekonomi, IT och verksamhet, och samtidigt arbeta i framkant med AI, automatisering och datadriven kostnadsstyrning? Nu söker vi en Superuser inom Apptio för ett föräldravikariat till januari 2027 hos ett globalt industribolag med komplex IT-miljö och höga ambitioner kring digital transformation.
Om rollenI den här rollen kliver du in som systemägarnära superuser i Apptio, ett specialiserat BI-verktyg för IT-kostnadsstyrning som används av stora internationella koncerner. Systemet översätter finansiell data från exempelvis SAP till affärsnära beslutsunderlag och skapar transparens i IT-investeringar, OPEX och CAPEX.
Du ansvarar för den dagliga driften och utvecklingen av Apptio ur ett verksamhetsperspektiv. Det innebär att du visualiserar och modellerar kostnadsdata så att stakeholders enkelt förstår vad organisationen faktiskt lägger pengar på, och varför. Du arbetar nära externa IT-konsulter som hanterar den tekniska driften, där du agerar kvalificerad beställare och kravställare. Internt samlar du in behov från controllers, IT och olika divisioner, och omsätter dessa till konkreta rapporter, dashboards och förbättringsinitiativ.
Rollen är dynamisk och varierad, ena veckan fokuserar du på bokslutsnära arbete och manuell datahantering mellan SAP och Apptio, nästa vecka arbetar du med forecast, allokering av kostnader enligt fördelningsnycklar eller vidareutveckling av rapportstruktur. Du tillhör ett team med högt i tak, där man brainstormar tillsammans men har stort eget ansvar i vardagen.
Det här är en roll för dig som vill kombinera controlling, systemförståelse och förändringsarbete, i en miljö där AI och automatisering är en tydlig strategisk riktning.
Sammanfattningsvis kommer du att:Ansvara för den dagliga driften och administrationen av Apptio
Säkerställa korrekt datainläsning och modellering från SAP
Visualisera IT-kostnader i rapporter och dashboards anpassade för verksamheten
Arbeta med budget, forecast och kostnadsallokering (OPEX/CAPEX)
Vara kravställare och beställare gentemot externa IT-konsulter
Samla in och översätta interna behov till systemlösningar
Delta i bokslutsarbete kopplat till system och dataflöden
Bidra till effektivisering, automatisering och vidareutveckling av arbetssätt
Vi söker dig som:Har minst 1 års erfarenhet inom Controlling
Har god förståelse för OPEX och CAPEX
Har arbetat med ekonomisk analys i större organisation, gärna producerande industri
Har erfarenhet av BI-verktyg eller arbete med ekonomidata i systemmiljö
Är van vid att arbeta nära både IT och verksamhet
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har arbetat i Apptio eller haft en systemnära roll inom IT-controlling.
Vi tror att du är en nyfiken och framåtlutad person som drivs av utveckling och effektivisering. Du trivs i en miljö där veckan inte alltid går att planera fullt ut, där frågor dyker upp från olika håll och där lösningar tas fram i dialog med andra. Du är samarbetsvillig, prestigelös och inte rädd för att testa nytt. Samtidigt har du tillräcklig struktur för att hantera komplex data och säkerställa kvalitet i leveransen.
Detta är ett konsultuppdrag där blir anställd som konsult hos oss på OIO.
Placering: Partille kommun
Start: Önskvärt juni (introduktion innan ordinarie rollinnehavare går på föräldraledighet)
Omfattning: Heltid, föräldravikariat till cirka januari 2027
Lön: Fast månadslön
Kontaktperson: Hanna Lundblad - hanna.lundblad@oio.se
