Suomenkielinen asiakaspalvelija
2025-08-27
Haluatko auttaa asiakkaita ja ratkaista ongelmia? Puhutko ja kirjoitatko sujuvaa suomea ja etsitkö työtä kansainvälisessä sekä innovatiivisessa ympäristössä? Etsimme nyt suomenkielistä asiakaspalvelijaa kokoaikaiseen tehtävään asiakastuen parissa Solnaan, Ruotsiin.
YrityksestäPääset työskentelemään yhdessä Euroopan tunnetuimmista fintech-yrityksistä, joka on markkinajohtaja maksuratkaisuissa ja verkkokaupan palveluissa. Yritys auttaa päivittäin miljoonia asiakkaita tekemään sujuvia ja turvallisia verkko-ostoksia. Työkulttuuri on kansainvälinen, teknologialähtöinen ja vahvasti asiakaskokemukseen keskittyvä.
TyötehtäväsiAsiakaspalvelijana vastaat asiakkaiden kysymyksiin suomeksi ja englanniksi puhelimitse, sähköpostitse ja chatin kautta. Tehtävänäsi on tunnistaa asiakkaan tarpeet ja tarjota ratkaisuja selkeästi, ystävällisesti ja asiantuntevasti.
Työ alkaa palkallisella perehdytyskoulutuksella, jonka aikana saat kaiken tarvittavan tuen ja osaamisen. Lisäksi tarjolla on jatkuvaa koulutusta ja hyvät urakehitysmahdollisuudet asiakaspalvelussa, hallinnossa ja tukitehtävissä.
Toivomme sinulta: Suoritettu toisen asteen tutkinto
Erinomainen suomen ja englannin kielen taito, kirjallisesti ja suullisesti
Hyvät vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot sekä asiakaslähtöinen asenne
Kokemus asiakaspalvelusta, call center -työstä, asiakastuesta tai muista palvelualan tehtävistä on etu, mutta ei välttämätöntä
Tarjoamme sinulle: Palkallinen perehdytyskoulutus
Vakaat työsuhde-ehdot työehtosopimuksen mukaisesti
Kilpailukykyinen palkka
Hyvät urakehitysmahdollisuudet kansainvälisessä yrityksessä
Modernit toimitilat Solnassa ja positiivinen työympärist
Työ on kokoaikainen (100 %), ja työaika sijoittuu arkipäiville, maanantaista perjantaihin klo 08.00-18.00.
Hae nytKuulostaako tämä sopivalta työltä sinulle? Lähetä hakemuksesi jo tänään! Haastattelemme hakijoita jatkuvasti, ja paikka voidaan täyttää ennen hakuajan päättymistä.
Huomio: Luottamuksellisuussyistä emme voi mainita yrityksen nimeä tässä työpaikkailmoituksessa. Työnantajasta kerrotaan lisää ensimmäisessä henkilökohtaisessa yhteydenotossa.
