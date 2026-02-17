Summer Trainee - Service Product Engineer till Metso!
2026-02-17
Vill du arbeta i gränslandet mellan teknik och affär i en global industriverksamhet? Som Summer Trainee hos Metso får du arbeta med eftermarknadsprodukter som används av kunder världen över. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Metso är en global aktör inom hållbara processteknologier för gruv- och metallindustrin. Genom innovation och teknisk spetskompetens bidrar de till mer resurseffektiv och hållbar produktion världen över.
Tillsammans med Metso söker vi nu deras nästa Summer trainee i rollen som Service Product Engineer. Här blir du en del av Hydrometallurgy Services-teamet i Metso's serviceverksamhet. Du kommer få nära insyn i affärsprocesser och arbeta med eftermarknadsprodukter där du bland annat ansvarar för prissättning och säkerställer korrekt artikelinformation i systemen. Du arbetar nära ditt team av erfarna kollegor och får en mentor som stöttar dig i din utveckling.
Du erbjuds
• Möjlighet att bredda din erfarenhet - du får chansen att under sommaren prova på arbete i nära samarbete med flera avdelningar och få en helhetsbild av verksamheten
• Stöd genom mentorskap - du tilldelas en personlig mentor som stöttar dig i din introduktion och finns med som bollplank i din utveckling
• Chans till fortsatt arbete - för rätt person finns möjlighet att fortsätta sin resa på Metso, antingen på deltid vid sidan av dina studier eller heltid efter examen
Dina arbetsuppgifter
• Stötta Product Management-teamet i det dagliga arbetet med produktdata, lagerfrågor och prissättning
• Delta och förbereda underlag för försäljning av upgrades och reservdelar
• Bidra i datahantering och informationsöverföring i pågående projekt
• Stötta arbetet med produktstrategi samt rapportering av produktresultat
• Medverka i förbättringsarbete och utveckling av processer inom Product Management
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom materialteknik, maskinteknik, industriell ekonomi eller liknande område
• Har ett starkt intresse för teknik och hur tekniska lösningar skapar affärsvärde
• Har goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel.
• Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av CRM-, PDM- eller CAD-verktyg (t.ex. SolidWorks, Catia V6 eller Enovia) samt Power BI
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är målmedveten, ansvarstagande och ordningsam. Du tar egna initiativ, arbetar strukturerat och ser till att dina uppgifter blir genomförda. Samtidigt trivs du med samarbete, ställer frågor när det behövs och är nyfiken på att lära dig nya system och arbetssätt.
Övrig information
• Placering: Kil
• Omfattning: Heltid maj till augusti 2026, men med möjlighet att anpassa till dina studier
• Arbetstider: 08.00 - 17.00
Vår rekryteringsprocess
INFORMATION OM FÖRETAGET
Klicka här för att få mer information om Metso och hur de presenterar sig som arbetsgivare!
Heltid Ersättning
