Success Manager - Talent & Partner AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-04Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerlighet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Success ManagerDu har tidigare erfarenhet av onboarding, kundservice och/eller försäljning.Du är bekväm med och har tidigare erfarenhet av att hålla presentationer.Du har CRM-vana.Du behärskar såväl svenska som engelska flytande i tal och skrift.Du har datorvana och behärskar Microsoft Office produkter.Meriterande är om du har erfarenhet inom något grafikprogram.Meriterande om du talar fler språk än ovanstående.Du har B-körkort.Som person är duFlexibel och bekväm att bemöta frågor, liksom söka svar.Självmotiverad och målmedveten.Trygg, pedagogisk och en förtroendegivande kommunikatör.Flexibel och har möjlighet att göra flerdagsresor över hela landet.Bekväm med kundkontakt, i fysiska möten liksom i telefonmöten.Proaktiv, strukturerad och ansvarstagande och självgående i ditt arbetssätt.Rådgivande, förbättringssökande och tålmodig.Passionerad och intresserad av att identifiera kundernas utmaningar och behov, samt föreslår förbättringar. - Du lyssnar på kunden, sätter upp mål samt analyserar och kommer med idéer.Energisk, glad och entusiastisk.Vi erbjuder digEn dynamisk arbetsplats och en stimulerande vardag, med goda utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling. - Fast månadslön.Möjlighet till rörliga moment vid KPI-förbättringar.Generöst friskvårdsbidrag.Kontor i centrala Stockholm.2021-04-04Du kommer sitta mellan våra Nykundsäljare och Account Managers i vår säljprocess. Du kommer att hjälpa, främst nya, men även befintliga kunder, att komma igång med bolagets produkter och tjänster, innan du lämnar över företagen till våra Account Managers.Ditt jobb går ut på att;Grundligt utbilda och navigera våra kunder i deras kundkonto.Presentera all befintlig funktionalitet på kontot och det som löpande utvecklas och lanseras.Se över och förädla våra kunders offertmallar.Se över och förädla våra kunders digitala profil.Hålla nära kontakt med kunderna för att hålla dem aktiva i tjänsten samt förhindra missförstånd. Även om du inte är i en säljroll, kommer du att ingå i vår Säljavdelning och i ett team bestående av en teamledare och flera Success Managers. Din vardag består både av fysiska kundmöten och remote. I arbetet kan resor utanför Stockholm förekomma.Tillträde för tjänsten är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.Fast och rörlig lönI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-18Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5671473