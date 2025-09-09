Studiehandledare Ukrainska
Värmdö Kommun / Grundskollärarjobb / Värmdö Visa alla grundskollärarjobb i Värmdö
2025-09-09
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Kommun i Värmdö
, Stockholm
, Töreboda
eller i hela Sverige
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning.
Hemmestaskolan är belägen i en närmast unik skärgårdsmiljö och har mycket goda och täta kollektiva förbindelser, ca 30 min med buss från Slussen.
Alldeles intill skolan finns en fantastisk skogsmiljö men också en mycket fin idrottsanläggning.
Hemmestaskolan är en F-9 skola med cirka 620 elever i årskursvisa arbetslag. Vår skola är en mobilfri och trygg skola, samtidigt som alla våra elever tillgång till digitala verktyg som en del av undervisningen. Vi har ett aktivt och väl fungerande elevhälsoteam med bred kompetens som har ett nära samarbete med arbetslagen. I anslutning till skolan ligger ett av kommunens folkbibliotek.
Nu söker vi dig som vill arbeta som studiehandledare i ukrainska hos oss. Vill du vara delaktig i ett arbetslag där samarbete mellan kollegor och en positiv elevsyn är ledstjärnor så är detta kanske platsen för dig.
Som studiehandledare hos oss ligger ditt fokus hos våra nyanlända elever. Du har ett nära samarbete, kring planering och elevhälsa, samt med de andra lärarna i årskursen. Vi är en skola i förändring och ska alltid vara en organisation där alla barn är allas barn och där alla medarbetare tas på allvar och lyssnas på.
I rollen ingår studiehandledning samt ett elevnära och relationsbyggande arbete i och runt omkring din undervisning. Vi är övertygade om att en god relation till eleverna också är en god grund för en fungerande inlärning.
Du är trygg i din yrkesroll gentemot barn, föräldrar och kollegor. Du har ett medvetet pedagogiskt arbetssätt där elevens delaktighet och ansvar är en självklarhet. Du är välorganiserad både i din undervisning och din dokumentation.Publiceringsdatum2025-09-09Kvalifikationer
Vi ser att du som söker tjänsten har mycket goda kunskaper i både tal och skrift i ukrainska såväl som svenska. Du har också erfarenhet av arbete i skola samt god digital kompetens.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete med all personal på skolan.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/363". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Hemmestaskolan Kontakt
Joakim Wiklund 08-57048710 Jobbnummer
9498822