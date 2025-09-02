Studiehandledare på timmar
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan / Pedagogjobb / Klippan Visa alla pedagogjobb i Klippan
2025-09-02
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klippans kommun, Snyggatorpsskolan i Klippan
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Snyggatorpsskolan är en högstadieskola i Klippan. På skolan går cirka 500 elever. Skolan ligger i centrala Klippan och det är lika enkelt att ta sig till skolan med tåg som med bil. På skolan arbetar ca 60 personer: lärare, administration och elevhälsa. 2024 avslutade skolan ett samarbete tillsammans med Skolverket, samverkan för bästa skola, för att förbättra våra resultat. Ett arbete som gett god utdelning och som nu fortsätter på skolan. Anpassad grundskola finns i angränsande lokaler.
Besök gärna vår skola,https://www.klippan.se/utbildning--barnomsorg/grundskola/grundskolor-i-klippans-kommun/snyggatorpsskolanPubliceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Du hjälper elever som behöver språkligt stöd för att nå målen i olika ämnen. Du översätter, hjälper till att förklara och är med i klassrummet. Du har goda kunskaper i såväl somaliska som svenska och kan växla obehindrat mellan språken.Kvalifikationer
Du är utbildad studiehandledare eller har annan lämplig bakgrund/erfarenhet.
ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon om det är relevant för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275623-2025-20". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928) Arbetsplats
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan Kontakt
Biträdande rektor
Alex Rankin alex.rankin@klippan.se 0435-28156 Jobbnummer
9488366