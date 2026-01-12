Studiehandledare i urdu på gymnasiet
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Språk- och kompetenscenter ansvarar för mottagning av nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning i Växjö kommun. Enheten har också ett kompetensuppdrag inom mottagande, kartläggning, studiehandledning.
Vi söker dig som vill vara med i vårt team i SKC för studiehandledning. Som studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Det gör du bl.a. genom ett nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare ute på grundskolorna.
Studiehandledningen kan ske före, under och efter lektionstillfället utifrån elevens och ämnets behov. Det innebär att du kommer att arbeta både i klass och enskilt med elever i samråd med ämneslärare. Du kommer även att jobba med elever i olika åldrar. Tjänsten är förlagd på gymnasiet.
Arbetet innebär samarbete med såväl elever, vårdnadshavare som skolpersonal.
Som arbetstagare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning, gärna pedagogisk, och erfarenhet av studiehandledning. Egenskaper som samarbetsförmåga och flexibilitet är viktiga i detta uppdrag eftersom ditt arbete sker i nära samarbete med andra.
Vi söker dig som
• har mycket goda kunskaper studiehandledningsspråket i såväl tal som skrift,
• har som lägst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 2 på gymnasienivå,
• har god kännedom om svensk kultur och svenskt skolsystem,
• är van vid att ta stort eget ansvar och kan arbeta självständigt,
Tjänsten tillsätts under förutsättning av att erforderliga beslut tas. Tjänsten är 20% SÄVA.
Välkommen med din ansökan!
