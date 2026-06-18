Entreprenadingenjör Byggservice Södra Älvsborg
Peab Sverige AB / Byggjobb / Borås Visa alla byggjobb i Borås
2026-06-18
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Vi söker nu en driven och engagerad entreprenadingenjör
Är du personen som tycker om att ha många järn i elden och tycker om bredden och de utmaningar som finns kopplat till byggprojekt. Har du samtidigt ett affärstänk och en Hos oss arbetar vi i första hand med verksamhet av löpande karaktär, så som underhålls- och reparationsarbeten, vi har en hel del ramavtal och rikskundsavtal. En av våra styrkor är att vi bedriver verksamhet i hela landet, ett annat kännetecken för oss är att vi ofta utför arbeten i kvarboende miljöer samt i pågående verksamhet, vilket ställer höga krav på vår flexibilitet och kundservicenivå. Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som entreprenadingenjörer har du ett nära samarbete med platschefen och du är en viktig länk mellan företaget och beställaren. Du ansvarar för projektering i både mindre och större skala, du tar fram kalkyler och projektplaner för anbud och ansvarar för dessa. Du gör inköp, ansvarar för dokumentation och uppföljning samt driver på och stöttar platschefen i våra projekt, såväl tekniskt som ekonomiskt.
Våra entreprenadingenjörer är delaktiga i hela projektet och har kontakt med våra kunder, samarbetspartners och de som arbetar i vår produktion. Vi månar om våra relationer och ser att du har en hög känsla för att ge support och service.
Tjänsten är placerad i Alingsås eller Borås
Vem är du?
Du har högskoleexamen inom relevant område och minst tre års erfarenhet i liknade tjänst alternativt har skaffat dig motsvarande arbetslivserfarenhet genom att jobba i branschen i flera år. Du har goda kunskaper inom framför allt kalkyl, inköp, projektekonomi, projektjuridik och produktion samt är van att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Tjänsten innebär att du arbetar självständigt med flera olika projekt samtidigt. Detta ställer krav på din förmåga att arbeta strukturerat och målinriktat samt att du kan prioritera och hålla tidsramar. Tjänsten kräver även att du är bra på att samarbeta och inser värdet av goda relationer både externt och internt.
B-Körkort samt tillgång till egen bil är ett krav.
Goda kunskaper inom kalkyl är starkt meriterande
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Henrik Tyrén, arbetschef i Södra Älvsborg - henrik.tyren@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Henrik Tyrén henrik.tyren@peab.se Jobbnummer
9971343