Köksmedarbetare till Le Kebab Port 73, Haninge
Le Kebab AB / Restaurangbiträdesjobb / Haninge Visa alla restaurangbiträdesjobb i Haninge
2026-06-18
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Är du en person som trivs i köket, gillar högt tempo och vill vara en del av ett växande restaurangkoncept? Nu söker vi köksmedarbetare till Le Kebab.
Som köksmedarbetare är du en nyckelperson i hjärtat av restaurangen. Du säkerställer att varje rätt som lämnar köket håller hög kvalitet, tillagas enligt våra recept och levereras snabbt och korrekt till gäster, take away och delivery. Genom noggrannhet, tempo och god hygien bidrar du till en matupplevelse som lever upp till våra gästers förväntan.Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
• Förberedelse av råvaror - Tillagning och montering av rätter - Säkerställa kvalitet och presentation - Upprätthålla ordning, renlighet och god hygien i köket - Bidra till ett effektivt samarbete i teamet
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i köket och tycker om att arbeta i ett högt tempo tillsammans med andra. Du är noggrann, ansvarstagande och stolt över det du skickar ut från köket. För dig är god hygien och ordning en självklarhet, och du bidrar med positiv energi till teamet även när tempot är som högst. Har du tidigare erfarenhet från kök, snabbmatskök eller har arbetat med kebab är det meriterande, men det viktigaste för oss är din inställning, din vilja att lära och din ambition att växa tillsammans med Le Kebab.
Placering
Just nu söker vi köksmedarbetare till vår restaurang i Port 73, Haninge.
Varmt välkommen med din ansökan.
Om Le Kebab
Le Kebab grundades 2020 och har sedan dess vuxit till en av Sveriges mest populära kebabkedjor, med flera restauranger runt om i Stockholm. Under 2026 vidareutvecklar vi konceptet med ambitionen att bli en ledande aktör inom snabbmatssegmentet i Sverige. Hos oss betyder snabbmat hög kvalitet, noggrant utvalda råvaror och en gästupplevelse där du aldrig behöver välja mellan tempo och smak eller mellan prisvärdhet och kvalitet.
Nu söker vi dig som vill vara med och forma nästa steg i vår tillväxtresa.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7939619-2060833". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Le Kebab AB
(org.nr 559221-9280), https://career.hammogroup.se
Upplandsgatan 51 (visa karta
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113 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Hammo Group Jobbnummer
9971346