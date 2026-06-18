Affärsdriven CFO till ipipe group i Anderstorp
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2026-06-18
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Vill du göra skillnad för planeten och kommande generationer och bidra till att utveckla en svensk tillverkare av installationsrör som levererar verkligt hållbara produkter av återvunnet material? Är du mogen att ta det företagsekonomiska ansvaret tillsammans med en entreprenöriell VD för att skapa hållbara och vinstgivande affärer? Då ska du söka tjänsten som CFO för ipipe group.
För vår uppdragsgivare, ipipe group söker vi en affärsdriven CFO som både har operativ- och strategisk erfarenhet av att bygga upp, driva och utveckla ekonomi- och finansfunktionen i ett tillverkande företag som växer. Du kommer till ett entreprenörsdrivet företag där du kommer samarbeta nära VD. Tjänsten är tills vidare på heltid och kan tillträdas omgående efter överenskommelse. Placering är på företagets huvudkontor och fabrik i Anderstorp. Lämplig bostadsort kan vara Borås, Jönköping eller Värnamo med omnejd.
Dina utmaningar:
Ipipe group är ett växande företag som startades 2025. av Jonas Reincke, företagets huvudägare och vd. VD och huvudägare, Jonas Reincke har en gedigen branscherfarenhet och av att driva framgångsrika och växande sälj- och tillverkningsföretag.
Som CFO arbetar du tätt ihop med Jonas VD och du är självklart en viktig nyckelperson i ledningsgruppen. Du är ett naturligt bollplank i såväl strategiska som operativa frågor och du ansvarar för den finansiella helheten och är involverad i analys, uppföljning och beslutsstöd.
Ditt ansvar omfattar bland annat:
Finansiell planering, budget, prognoser och löpande uppföljning
Ekonomiredovisning och bokslut
Kassaflöde, likviditet och kapitalplanering
Affärsnära analyser, KPI:er och beslutsunderlag
Investeringskalkyler och nya marknader
Personalansvar och utveckling av effektiva arbetssätt
Du leder och utvecklar ekonomi- och finansfunktionen som kommer växa med tiden. Det innebär även personalansvar vilket kräver gott ledarskap. Du jobbar nära affären och samarbetar tätt med kommersiella funktioner, tillverkning och övriga delar av organisationen.
Företagets affärssystem är Pyramid. Mer information om dina arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter får du om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vem är du?
Vi söker dig som vill växa med uppgiften. Du kanske arbetar som CFO eller ekonomichef inom relevant tillverkningsindustri och känner dig mogen att ta ett bredare ansvar. I den här rekryteringsprocessen är din personlighet lika viktig som din erfarenhet och kompetens.
• Rollen kräver affärsmässigt intresse, drivkraft och integritet. För att lyckas i samarbetet med vd behöver du också vara en noggrann genomförare och ha vana av att arbeta strukturerat.
• Du är lyhörd, kommunikativ och trivs med att samverka med olika typer av aktörer och intressenter, både internt och externt.
• Befattningen ställer höga krav och vilja att proaktivt driva förbättrings- och kvalitetsarbete.
• Du skall ha god affärsförståelse och fungera som god rådgivare
• Du är positivt prestigelös och delar gärna med dig av dina kunskaper.
• Du har god förhandlingsvana och juridiska kunskaper inom avtalsskrivning.
• Du talar och skriver flytande svenska och engelska.
Ipipe group erbjuder dig...
• en roll med stor frihet under ansvar med möjlighet att både utvecklas själv och vara med och påverka. Du kommer till en modern företagsmiljö med platt organisation och nära till din chef.
Du erbjuds goda lönevillkor och samarbete med kompetenta och trevliga kollegor som stödjer dig i din roll.
Om ipipe group
ipipe group är ett modernt svenskt bolag med inriktning på tillverkning och försäljning av elinstallationsrör – genom att kombinera smart design med återvunna råmaterial och en djup förståelse för användarens behov har ipipe skapat ett av marknadens mest kompletta sortiment av installationsrör. Företaget är idag ett 20-tal anställda med bred erfarenhet från elbranschen och produktutveckling. Sedan starten har vi haft en snabb tillväxt och för 2026 är prognosen att nå 150 miljoner, med fortsatt stark efterfrågan och expansion på den svenska och nordiska marknaden.
Ipipe:s produkter är konstruerade för att vara enkla att installera, energieffektivt producerade och optimerade för att minimera spill genom en cirkulär ekonomi. Man vill utmana elbranschen att skapa verkligt hållbara produkter som gör skillnad för planeten och kommande generationer.
Hos ipipe är engagemang inte bara ett ord utan det genomsyrar allt vi gör. Man har en stark gemenskap där alla får ta plats, där initiativ uppmuntras och där man firar framgångar tillsammans. På ipipe stöttar man varandra, har nära till besluten och man vill ha en arbetsmiljö som är både rolig och utvecklande.
Bästa sättet att lära känna ipipe group och deras produkter är att besöka https://ipipe.se
Ansök redan idag – Kort ansökningstid och vi arbetar med löpande urval:
Ansökan sker endast genom följande länk: https://www.vegahr.se/jobb/affarsdriven-cfo-till-ipipe-group-i-anderstorp/
Önskas ytterligare information om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rekryteringskonsult Anette Norling på Vega HR AB, mobil 0706-28 66 60. Mail: anette.norling@vegahr.se
Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt och i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CFO ipipe group". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vega HR AB
(org.nr 556809-3040), https://ipipe.se
Bragegatan 3 (visa karta
)
334 33 ANDERSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ipipe group Jobbnummer
9971344