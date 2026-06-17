Studiehandledare i swahili 10-20%, Solna stad
Solna kommun / Grundskollärarjobb / Solna Visa alla grundskollärarjobb i Solna
2026-06-17
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Vill du vara med och göra skillnad för elevers lärande? Vi söker nu en studiehandledare i swahili som vill stötta elever i deras kunskapsutveckling!
Vad innebär arbetet?
Som studiehandledare stödjer du elever i olika skolämnen för att ge goda förutsättningar att lyckas och att nå sina kunskapsmål. Arbetet handlar om att stärka elevernas förståelse i olika skolämnen genom att förklara eller förtydliga uppgifter från svenska till swahili. I rollen ingår planering, genomförande och efterarbete av den undervisning du genomför.
Du samverkar nära med ämnesläraren och följer ämneslärarens planering och aktuell läroplan. Du stöttar således elever utifrån en befintlig planering.
Du ingår i ett pedagogiskt arbetslag tillsammans med andra modersmålslärare. Hos oss arbetar vi för att alla elever ska nå sin fulla potential! Vi deltar även i nätverk över hela länet för att utveckla undervisningen, med eleven i fokus.
Uppdraget gäller studiehandledning på kommunal grundskola i Solna.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
mycket goda kunskaper i swahili
ämneskompetens på grundskolenivå
goda kunskaper i svenska språket (minst SAS 2) eftersom arbetet bland annat innebär dagliga kontakter med svensktalande kollegor, pedagogisk dokumentation och administrationsarbete på svenska.
Har du erfarenhet som studiehandledare är det meriterande.
Vi söker dig som är pedagogisk och har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram. Du har lätt för att samarbeta med andra och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du gör korrekta avvägningar och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Vårt erbjudande
Om du är rätt person för oss så kommer du få utvecklas tillsammans med dina kollegor! Här får du ta plats med all din kreativitet och nyfikenhet. Du kommer få en massa trevliga kollegor och garanterat ha roligt på jobbet!
Mer info och ansökan
Tjänsten är en särskild visstidsanställning med en omfattning mellan 10-20%.Tillträde sker enligt överenskommelse och löper tom 270610. Om beställd tid för studiehandledning ändras kan tjänsten avslutas i förtid.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 3 augusti 2026. Urvalsarbetet kan komma att ske löpande.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
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171 86 SOLNA Arbetsplats
Modersmålsenheten Kontakt
Nurgundan Kut 087462440 Jobbnummer
9968684