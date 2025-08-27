Studieadministratör deltid, vikariat
2025-08-27
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss
Vi söker
En studieadministratör deltid, vikariat.
Innehåll och arbetsuppgifter
Som studieadministratör är du är ansiktet utåt mot våra studenter. Du har kontakt med lärare och ingår i ett team med annan administrativ personal. Du hanterar studentservice via besök, telefon och e-post, mottagning av nya studenter, utskick, registrering, kursrapporter, intyg för utbildningar varav flera på mastersnivå. Du bevakar institutionens funktionsbrevlåda för studenter och det kan även bli aktuellt med handläggning av specifika ärenden. Många av våra kurser och utbildningsprogram ges på engelska och kommunikation med studenter och lärare på dessa sker på engelska
Kvalifikationer
För denna anställning krävs specifikt:
Vi söker dig som gillar att arbeta som ett administrativt nav i en dynamisk universitetsmiljö. Du har intresse och förmåga att hjälpa andra och är lösningsinriktad. Du är noggrann men har också ett intresse av och förmåga att se din roll och dina arbetsuppgifter i ett större sammanhang.
Du kommer att ingå i ett mindre team med kollegor, och det är viktigt att du uppskattar att arbeta och utvecklas tillsammans med andra. Samtidigt är det viktigt att du har förmågan att ta egna initiativ och ta ett eget ansvar för att arbetet ska utföras så korrekt som möjligt. Du är bra på att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi befinner oss i en händelserik arbetsmiljö, där arbetsinnehåll, samarbetsparter och verktyg kan förändras över tid, vilket vi önskar att du finner positivt och stimulerande.
Du ska ha minst treårig gymnasiekompetens eller motsvarande. Egna studier vid universitet eller högskola är meriterande. Vi har en internationell arbetsmiljö vilket kräver att du har mycket god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift på både svenska och engelska. Vi ser gärna att du har gedigen erfarenhet av studieadministrativt arbete vid högskola eller universitet, liksom av utbildningsadministrativa verktyg som Ladok. Vi vill att du är van och bekväm med att arbeta i en digital miljö, med många digitala verktyg och förutsätter att är väl förtrogen med exempelvis MS Office. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Arbetsplats
Du kommer att vara organiserad vid Gemensamt verksamhetsstöd och arbeta på kansli KS som administrativt stödjer Fakultet kultur och samhälle. Fakulteten är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation.
Upplysningar
Helene Waldeck, administrativ chef, helene.waldeck@mau.se
Niklas Tholin, HR specialist, niklas.tholin@mau.se
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2025-09-21. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de skandinaviska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Ansökan skall innehålla:
• Meritförteckning
• Relevanta betyg och intyg
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Övrigt
Anställningarnas omfattning är halvtid eller enligt överenskommelse.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
Enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
OFR lutfi.zuta@mau.se
SACO rebecka.johansson@mau.se
SEKO anne.sundel@mau.se
