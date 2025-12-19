Studie- och yrkesvägledare, Campus Gislaved
2025-12-19
Vill du kunna påverka individers framtida möjligheter att nå sina drömmar och vill göra skillnad? Då ska du söka tjänsten som vikarierande studie- och yrkesvägledare hos oss vid Campus Gislaved.
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande. Vid Campus Gislaved vill vi erbjuda bra service och vägledning till våra medborgare där individens situation och mål står i centrum. Det innebär att Du kommer få en mycket central roll i vår verksamhet och vara lite som spindeln i nätet.Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med våra nuvarande studie- och yrkesvägledare ansvara för: vägledningssamtal inom vuxenutbildningen (från SFI-YH) i Gislaveds kommun samt ge utbildningsinformation och studiefinansiell rådgivning. Du ansvarar för att individuella studieplaner upprättas samt följs upp. Vi har samverkan med andra kommunala verksamheter samt med AF (arbetsförmedlingen), näringslivet och vägledningsnätverket i Region Jönköping. Det ingår även i tjänsten att delta i utvecklingsarbetet i den egna verksamheten vid Campus Gislaved samt avdelningen för arbete och utbildning.Kvalifikationer
Du som söker ska ha en studie- och yrkesvägledarexamen eller något som av arbetsgivaren bedöms vara likvärdigt. Ser gärna att du har erfarenhet av vuxenutbildning och dess förutsättningar. Du är flexibel och omfamnar förändringar, har en god samarbetsförmåga, är strukturerad och stabil som person med förmåga till ett holistiskt perspektiv. Vi ser gärna att du har erfarenhet av vuxenutbildning och dess förutsättningar, att du har ett öppet förhållningssätt och kan se olika spännande framtidsmöjligheter tillsammans med våra studerande. Stor vikt fästes vid förmågan att åstadkomma "det goda mötet" med den studerande och att din grundinställning alltid i alla möten är "det är viktigt för mig att det går bra för dig".
För att trivas hos oss är det viktigt att du har ett genuint intresse för människor med olika bakgrund och från olika kulturer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du tar ansvar, har förmågan att samarbeta och vill vara med att utveckla vår verksamhet med att vara lösningsorienterad.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår. Intervjuer och rekrytering kommer att ske löpande även innan ansökningstiden löpt ut.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
