Studie- och yrkesvägledare åk 7-9

Vi söker en engagerad studie- och yrkesvägledare på deltid!
Raoul Wallenbergskolan Bromma är en uppskattad F-9-skola belägen i natursköna Beckomberga park. Verksamheten drivs i kulturmärkta lokaler, som är vackert belägna mitt i den gamla anrika sjukhusparken. Vi tror på estetiska lärprocesser och erbjuder våra elever i årskurs 7-9 kreativa fördjupningar inom Media och Foto, Musik och ljud, Scen och dekor, Konst och design, Dans, Eventoch Idrott och ledarskap. Dessa inslag bidrar till ökat engagemang, stärkt lärande och en stark vi-känsla på skolan.
Är du utbildad studie- och yrkesvägledare och brinner för att stötta unga människor i en av livets viktigaste valsituationer? Då är det dig vi söker!
Hos oss får du en central roll i att vägleda och motivera elever inför gymnasieval, fortsatta studier och framtida yrkesliv. Du kommer att:
• Informera klasser och enskilda elever om utbildningar, yrken och arbetsmarknadens möjligheter
• Stödja elever i deras personliga valprocess och ge dem verktyg att fatta välgrundade beslut
• Vara en länk mellan skola, hem och arbetsliv genom att samarbeta med lärare och vårdnadshavare
Hos oss blir du en nyckelperson i skolans arbete med att rusta elever för framtiden.
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
• Har en trygghet i din yrkesroll där du både förmedlar en tydlig struktur och tydliga förväntningar samt har förmågan att skapa goda relationer.
• Har en god samarbetsförmåga samt ett positivt och professionellt förhållningssätt.
• Är flexibel med förmågan till nytänkande.
• Har breda kunskaper om utbildning, yrken och arbetsmarknad
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, din förmåga att leda och att du är en person som från djupet av ditt hjärta brinner för att ge barn en god start i livet.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• Friskvårdsbidrag.
• Gratis pedagogisk lunch.
• En god arbetsmiljö där allas åsikter beaktas och respekteras.
• En närvarande skolledning och snabba beslutsvägar inom koncernen.
• En verksamhet där individuell och kollektiv kompetensutveckling är högsta prioritet.
• Möjlighet att verkligen göra skillnad på riktigt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning om 20 %med 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde sker så snart som möjligteller enligt överenskommelse.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2025.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
