Studie- och yrkesvägledare
2026-02-17
Vill du bli en del i vår framtidskommun?
I Munkfors kommun bor och förenas människor, infödda och inflyttade, i en kommun som ger en trygg och trivsam livsmiljö med kommunala verksamheter som sätter alla medborgare i fokus. Munkfors är den lilla kommunen som är bäst på att vara liten och utnyttja fördelarna litenheten ger nu och i framtiden. Munkfors kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår vision vilar på fyra värdeområden som är extra viktiga för Munkfors kommuns utveckling: livskvalitet, bäst på att vara små, tillgänglighet och Munkforsandan. Tillsammans är de vår gemensamma plattform.
Vill du arbeta med att vägleda barn, ungdomar och vuxna i viktiga studie- och yrkesval? Hos oss får du ett varierat och meningsfullt uppdrag där du bidrar till att skapa framtidsmöjligheter och stödja individer i deras utveckling! Publiceringsdatum2026-02-17Beskrivning
Vi söker dig som vill arbeta med studie- och yrkesvägledning samt frågor kopplade till gymnasie- och vuxenutbildning.
Uppdraget innebär både elevnära arbete och samverkan med olika verksamheter inom kommunen. Du blir en viktig del i arbetet med att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar att fatta välgrundade beslut kring studier och arbete.
Du är utbildad studie- och yrkesvägledare eller har gedigen erfarenhet av att vägleda människor i deras karriärval.
Tjänsten är placerad på Forsnässkolan, en årskurs 4-9-skola med cirka 270 elever, men uppdraget innebär samverkan med flera verksamheter inom kommunen. Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat studie- och yrkesvägledning inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt deltagande i elevhälsoteam och andra interna och externa samverkansgrupper. Cirka 50 procent av tjänsten omfattar uppdraget som kommunens studie- och yrkesvägledare.
Arbetet innefattar även uppföljning kopplat till exempelvis kommunala aktivitetsansvaret (KAA), svenska för invandrare (SFI), vuxenutbildning, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Kvalifikationer
Du är utbildad studie- och yrkesvägledare eller har gedigen erfarenhet av att vägleda människor i deras studie- och yrkesval. Du är en god lyssnare och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du arbetar självständigt, är flexibel och lösningsinriktad samt har ett starkt engagemang för människor och deras utveckling.
Du trivs med att arbeta i team och i olika samverkansformer och har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och arbetar strukturerat och målinriktat. Genom ditt arbete bidrar du till elevers måluppfyllelse och individers utveckling.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med ett tydligt samhällsuppdrag där du får möjlighet att arbeta både elevnära och med uppföljning och utvecklingsfrågor. Du blir en del av en verksamhet där samarbete mellan elevhälsa, skolpersonal och externa aktörer är en naturlig del av arbetet.
Hos oss arbetar du i en organisation där kompetens, engagemang och utvecklingsarbete värderas högt. Som medarbetare i en mindre kommun får du även korta beslutsvägar, nära samarbete mellan verksamheter och goda möjligheter att påverka och utveckla arbetssätt.
Vi behandlar ansökningar löpande.
Skicka därför gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan till Munkfors kommun!
Bildning och hälsa som arbetsplats
Bildning och hälsa i Munkfors kommun ansvarar för skola, utbildning, bibliotek, badhus, kostenhet, föreningsverksamhet och folkhälsa. Arbetet syftar till att skapa förutsättningar för barn, elever och vuxna att utvecklas och ta ansvar utifrån sina individuella förmågor och behov. Med fokus på hälsa och lärande arbetar medarbetarna för att stödja och främja ett friskt och hälsosamt liv för varje individ.
Forsnässkolan som arbetsplats
Belägen vid vackra Klarälven ligger Forsnässkolan. Här erbjuds en inspirerande arbetsmiljö där anpassad grundskola och elevhälsa är centrala områden. Alla elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en stimulerande och pedagogisk miljö. Medarbetarnas nära samarbete och fokus på specialpedagogik gör att skolan präglas av en inkluderande kultur där delaktighet står i centrum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
