Vill du arbeta i team tillsammans med andra kompetenta, drivna och engagerade studie- och yrkesvägledare? Gillar du att arbeta verksamhets- och kommunövergripande med tydligt fokus på utveckling av SYV som hela skolans ansvar? Då är den här tjänsten för dig!
I Vellinge kommun är studie- och yrkesvägledningen samlad i en central organisation, där vägledare inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning arbetar tillsammans. Som en del av vårt engagerade team kommer den sökande att ha ansvar för vägledning på flera skolenheter och delta i kommunövergripande utvecklingsinitiativ för att stärka elevernas valkompetens. Arbetet innebär både individuell och gruppvägledning samt ett aktivt stöd i gymnasievalet och ansökningsprocessen för elever.
Vi är stolta över vår välutvecklade studie- och yrkesvägledningsplan, som är tätt kopplad till skolenheternas systematiska kvalitetsarbete. I Vellinge kommun betraktas studie- och yrkesvägledning som ett gemensamt ansvar för hela skolan. Som studie- och yrkesvägledare får man en central roll på sina tilldelade skolor och samarbetar nära skolledningarna för att leda processer som främjar en bred och inkluderande vägledning. Dessutom erbjuds ett givande samarbete med övriga studie- och yrkesvägledare i teamet.
Vem är den vi söker?
Vi söker en engagerad och kommunikativ studie- och yrkesvägledare att verka inom grundskola.Kvalifikationer
Erfarenhet från grundskola är därför nödvändig. Har du erfarenhet av arbete inom både kommunal och fristående huvudman är det meriterande. En examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet är ett krav.
Den vi söker har en stark förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, personal och vårdnadshavare. Du är en inspiratör som entusiasmerar elever att fatta välgrundade beslut om sina studier och framtida yrkesval. Du har en bred och gedigen kunskap om olika vägar till utbildning och arbete samt en god förståelse för regionala och nationella kompetensförsörjningsbehov.
Vi värdesätter erfarenhet av omvärlds- och invärldsbevakning samt av samverkan på både lokal och regional nivå. Ett öppet, nyfiket och lösningsorienterat förhållningssätt kommer att hjälpa dig att trivas i rollen som studie- och yrkesvägledare i Vellinge kommun. Som en del av vårt team bidrar du aktivt till att ge eleverna vägledning i världsklass och delar gärna med dig av nya idéer och insikter.
Tjänstens omfattning: 80%
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Ersättning
